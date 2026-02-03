Başka bebeği de dövmüş

Kahramanmaraş’ta 5 günlük Deniz Esin Bozoklar’ı darbederek bedensel ve zihinsel engelli kalmasına neden olduğu iddiasıyla tutuklanan hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık’ın, aynı nöbette bir bebeğe daha şiddet uyguladığı ortaya çıktı. Hastanenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Bağrıyanık’ın bebeğe tokat attığı anlar yer aldı. Görüntüler üzerine Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yeni bir soruşturma başlatıldı.

BAŞINA VURDU

Sema ve Abdullah Bozoklar çiftinin, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde dünyaya gelen bebekleri Deniz, düşük kilolu doğduğu gerekçesiyle yenidoğan yoğun bakım ünitesinde kuvöze alınmıştı. 26 Mayıs 2021’de nöbetçi hemşire Bağrıyanık, kan almaya çalıştığı sırada bebeğin huysuzlanması üzerine iddiaya göre Deniz’in başına defalarca vurmuş, bacaklarını sıkmış ve yaklaşık 14 dakika süren işlem boyunca bebeğe şiddet uyguladığı ortaya çıkmıştı. Bu sırada bebeğin bacağının kırıldığı öne sürüldü. Olay, 5 gün sonra başka bir hemşirenin dikkatiyle ortaya çıkmış, bunun üzerine hastane yönetimi Bağrıyanık’ın sözleşmesini feshederek işine son vermişti. Hemşire hakkında “kasten yaralama” suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

KAMERA KAYITLARI TUTUKLATTI

Dava sürerken, güvenlik kamerası görüntülerinin ortaya çıkması üzerine mahkeme, 22 Ocak 2026'daki duruşmada Bağrıyanık hakkında yakalama kararı çıkardı. Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde polise teslim olan Bağrıyanık, 25 Ocak’ta sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklandığı duruşmada savunma yapan Hazel Dırık Bağrıyanık, pişman olduğunu belirterek, “Bir anlık gaflet ve refleksle yaptım. Asla zarar vermek amacıyla yapmadım” dedi.

AYNI NÖBETTE İKİNCİ DARP

Mahkemenin talebiyle kamera görüntülerini inceleyen bilirkişi, Bağrıyanık’ın Deniz Esin Bozoklar’dan önce başka bir bebeği daha darbettiğini tespit etti. Görüntülerde hemşirenin, yatağına yatırdığı bebeğe tokat attığı anların açıkça yer aldığı belirtildi. Hazırlanan raporun mahkemeye sunulmasının ardından, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu ve yeni bir soruşturma başlatıldı.

DÜŞÜK KİLODAKİ BEBEĞE YAKLAŞIM KURSU ALMIŞ

Öte yandan Bağrıyanık’ın, “Aşırı Düşük Doğum Ağırlıklı Bebeğe Yaklaşım Kursu”na katıldığı ve aldığı sertifikayı sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı.







