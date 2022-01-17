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ANKARA

Batı Karadeniz için yoğun kar yağışı uyarısı

Meteorolojinin son hava durumu tahminlerinde, Batı Karadeniz'e yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı.

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Haber Merkezi AA
Batı Karadeniz için yoğun kar yağışı uyarısı
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Kurumdan yapılan açıklamada, Batı Karadeniz'de beklenen yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı şeklinde olacağının tahmin edildiği belirtildi.

Rüzgarın kıyı kesimlerde kuzey yönlerden kuvvetli fırtına şeklinde esmesinin beklendiği, kar yağışının ise 19 Ocak akşamı etkisini kaybedeceği bildirilen açıklamada, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi, buzlanma, don olayı, yüksek kesimlerde çığ tehlikesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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