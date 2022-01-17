Batı Karadeniz için yoğun kar yağışı uyarısı

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İhlas'ın merakla beklenen projelerine yoğun ilgi

Ispartakule bölgesinin en büyük yatırımcısı İhlas Holding, Bizim Evler 9 ve Bizim Evler 10’u satışa sundu. Uzun zamandır merakla beklenen projelerin satışa sunulmasıyla birlikte son yıllarda satış ofislerinde görülmeyen bir yoğunluk yaşandı. Proje; konumu, mimarisi ve zengin sosyal donatılarıyla konut alıcılarından büyük beğeni topladı.