Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Sakarya
Bedensel engelli kişi evinde ölü bulundu

Bedensel engelli kişi evinde ölü bulundu

23:522/02/2026, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Cansız bedeni bulunan Gökhan Şişman’ın cenazesi otopsi için hastaneye kaldırıldı.
Cansız bedeni bulunan Gökhan Şişman’ın cenazesi otopsi için hastaneye kaldırıldı.

Sakarya’da 35 yaşındaki bedensel engelli Gökhan Şişman, evinde hayatını kaybetmiş halde bulundu. Ağabeyinin hareketsiz halde bulduğu Şişman için olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından cenaze otopsi için hastaneye kaldırıldı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde 35 yaşındaki bedensel engelli kişi evinde ölü bulundu.

Yalı Mahallesi 155/1 Sokak'ta Gökhan Şişman'ı ağabeyi evinde hareketsiz buldu.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Şişman'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Şişman'ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'ne kaldırıldı.



#Karasu
#ölü bulunma
#Sakarya
#Engelli
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MSÜ geç başvuru tarihi 2026: Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) geç başvuru ekranı açıldı mı? ÖSYM AIS giriş ve başvuru adımları