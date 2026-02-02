Bedensel engelli kişi evinde ölü bulundu

Sakarya’da 35 yaşındaki bedensel engelli Gökhan Şişman, evinde hayatını kaybetmiş halde bulundu. Ağabeyinin hareketsiz halde bulduğu Şişman için olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından cenaze otopsi için hastaneye kaldırıldı.
