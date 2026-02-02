Kız yurdunda korkutan patlama: 1999 depremindeki gibiydi

"Eşimle evde televizyon izliyorduk. Birden bir patlama sesi geldi. Ben deprem olduğunu sandım. Çünkü 1999 depreminde de böyle bir gürültü sesi gelmişti. Bağırarak yerimden fırladım. Eşimle cama koştuk, karşı komşuyuz zaten. Yurttan bir duman yükseldiğini gördüm. 5 dakika geçmeden itfaiye, ambulans ekipleri geldi ama hala kalbim çarpıyor diyebilirim"