Büyük Menderes'in su seviyesi yükseldi: Taşkın riski tedirgin etti

Aydın'dan geçerek Ege Denizi'ne dökülen Büyük Menderes Nehri, bölgede son günlerde etkili olan sağanak yağış nedeniyle taşma noktasına geldi. Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, durumun üreticiler açısından sevindirici olduğunu belirtirken, "Bu tablo bizleri, çiftçilerimizi ve üreticilerimizi mutlu ediyor. İnşallah önümüzdeki yıllarda da buna benzer görüntüler devam eder" ifadelerini kullandı.
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesi yakınlarında Suçıkan mevkisinde doğan; Denizli, Uşak ve Aydın'dan geçerek Ege Denizi'ne dökülen 584 kilometre uzunluğundaki Büyük Menderes Nehri, yağışın az olması nedeniyle yaz aylarında kuraklık alarmı verdi. Bölgede son günlerde etkili olan sağanak nedeniyle nehirde su seviyesi yükseldi. Sağanak İkizdere Barajı'nın doluluk oranını artırırken, nehrin taşma noktasına gelmesine neden oldu. Yağışlar çiftçiler tarafından memnuniyetle karşılanırken, olası taşkın riski tedirginliğe yol açtı. Özellikle İncirliova ilçesinde son 48 saat içinde metrekareye 40 kilogram yağış düştüğü öğrenildi.