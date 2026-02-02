Büyük Menderes'in su seviyesi yükseldi: Taşkın riski tedirgin etti

"Yaz aylarında bu su tamamen çekilmişti, nehirde neredeyse bir damla su yoktu. Ancak bugün itibarıyla baktığımızda son derece dolmuş, hatta taşkın oluşturabilecek bir kapasiteye ulaşmış durumda. Bu tablo bizleri, çiftçilerimizi ve üreticilerimizi mutlu ediyor. İnşallah önümüzdeki yıllarda da buna benzer görüntüler devam eder"