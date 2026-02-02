Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Çekmeköy’de bakım yapılan asansör düştü: 1 işçi öldü

Çekmeköy’de bakım yapılan asansör düştü: 1 işçi öldü

16:372/02/2026, Pazartesi
DHA
Sonraki haber
İstanbul
İstanbul

Çekmeköy’de bir sitede bakımı yapılan asansörün düşmesi sonucu iki asansör kabini arasında sıkışan Fuat Yağcı (35) hayatını kaybetti.

Olay, saat 12.45 sıralarında Taşdelen Mahallesi Şehit Kubilay Caddesi'nde bulunan sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; binada bulunan iki asansörden biri arızalandı. Site yönetimi tarafından arızanın giderilmesi için çağrılan firmanın çalışanları bakım yaptığı sırada asansörlerden biri düştü. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, asansör bakım işçisi Fuat Yağcı’nın iki asansör kabini arasında sıkışarak hayatını kaybettiği belirlendi. Yağcı’nın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yağcı’nın iş arkadaşı Yaşar D. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.






#Çekmeköy
#bakım
#asansör
#işçi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2026 Ramazan Ayı Ne Zaman Başlıyor? İlk Oruç, İlk İftar ve İlk Sahur Tarihi (Diyanet Takvimi)