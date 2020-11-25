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Gündem CHPli Çeviközden TSKya "Suriyede çocuklara silah eğitimi veriyor" iftirası
POLİTİKA

CHP'li Çeviköz'den TSK'ya "Suriye'de çocuklara silah eğitimi veriyor" iftirası

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından eğitilen Suriye Milli Ordusu hakkında ağır bir ithamda bulundu. Çeviköz, TSK eğitiminden geçen SMO'da 18 yaşından küçük çocukların silah altına alındığını söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ünal Çeviköz
Ünal Çeviköz

CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, TBMM’deki bütçe görüşmelerinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından eğitilen Suriye Milli Ordusu’na (SMO) yönelik ithamlarda bulundu.

Çeviköz, TSK’nın eğitiminden geçen SMO’nun, 18 yaşından küçük çocukları silah altına aldığını öne sürdü.

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SMO saflarında savaşanların bir bölümünün çocuk yaşta olduğunu söyleyen Çeviköz, "SMO milislerinin yüzde 7,85’i 18-20 yaş arasında. Sadece yüzde 3,66’sı iki ve daha az yıldır SMO saflarında savaşıyor. Bu SMO savaşçılarının en az yüzde 4’ünün 18 yaşından küçükken Suriye iç savaşında savaşmaya başladığını ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.

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