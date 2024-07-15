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Darbe girişimini engellemek için şehit olan Metin Arslan unutulmadı: Üzüldük ama gururluyuz

FETÖ'nün darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti. Milli iradeye sahip çıkmak için sokağa çıkarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde şehit olan Metin Arslan'ın Karabük'te yaşayan iki ablası, acılarını bir nebze hafifletmek için sık sık kardeşlerinin kabrini ziyaret ediyor.

11:30 - 15/07/2024 Monday
AA
Şehit Arslan'ın ablaları, gösterdiği kahramanlık dolayısıyla gururlu olduklarını ve yetkililerin de kendilerini yalnız bırakmadığını kaydetti.
Şehit Arslan'ın ablaları, gösterdiği kahramanlık dolayısıyla gururlu olduklarını ve yetkililerin de kendilerini yalnız bırakmadığını kaydetti.

FETÖ terör örgütünün hain darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti.


Darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde şehit olan Metin Arslan'ın Karabük'te yaşayan iki ablası, acılarını bir nebze hafifletmek için sık sık kardeşlerinin kabrini ziyaret ediyor.


Kardeşlerinin Öğlebeli Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret eden Fatma Ataman, darbe girişimini evlerinde televizyondan öğrendiklerini, kardeşinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine dışarı çıkarak darbecilere karşı durduğunu söyledi.

Olay gecesini anlatan Ataman, "
Biz de o gün akşam herkes gibi televizyondan öğrendik, izledik. Bütün köprülerin tutulduğunu gördük. Metin ile konuştuk, telefonlaştık fakat gece 12'den sonra haber alamadık. Daha sonra kardeşimin vefat ettiğini öğrendik"
diye konuştu.

"Üzüldük ama gururluyuz"

Ataman, kardeşiyle gurur duyduklarını vurgulayarak,
"Kardeşimle birlikte biz aileyi kaybettik. Bir sene sonra anneyi, 3 sene sonra babayı kaybettik. 8 yıl oldu. Kardeş bizim kardeşimiz, anne bizim annemiz, baba bizim babamız ama şehit, Türkiye'nin şehidi. Çok gurur verici bir duygu. Karabük'ten 15 Temmuz'da ülkeyi savunacak, milletin iradesini ön plana çıkartacak bir kardeş çıktığı için çok gururluyuz. Üzüldük ama gururluyuz"
ifadelerini kullandı.

Nurcan Arslan da kardeşini kaybettikleri için üzgün, gösterdiği kahramanlık dolayısıyla gururlu olduklarını ve yetkililerin de kendilerini yalnız bırakmadığını kaydetti.



#15 Temmuz
#İstanbul Büyükşehir Belediyesi
#Metin Arslan
#şehit
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