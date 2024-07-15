Darbe girişimini engellemek için şehit olan Metin Arslan unutulmadı: Üzüldük ama gururluyuz

FETÖ terör örgütünün hain darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti.
Darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde şehit olan Metin Arslan'ın Karabük'te yaşayan iki ablası, acılarını bir nebze hafifletmek için sık sık kardeşlerinin kabrini ziyaret ediyor.
Kardeşlerinin Öğlebeli Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret eden Fatma Ataman, darbe girişimini evlerinde televizyondan öğrendiklerini, kardeşinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine dışarı çıkarak darbecilere karşı durduğunu söyledi.
"Üzüldük ama gururluyuz"
Nurcan Arslan da kardeşini kaybettikleri için üzgün, gösterdiği kahramanlık dolayısıyla gururlu olduklarını ve yetkililerin de kendilerini yalnız bırakmadığını kaydetti.