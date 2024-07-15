Darbe girişimini engellemek için şehit olan Metin Arslan unutulmadı: Üzüldük ama gururluyuz

"Kardeşimle birlikte biz aileyi kaybettik. Bir sene sonra anneyi, 3 sene sonra babayı kaybettik. 8 yıl oldu. Kardeş bizim kardeşimiz, anne bizim annemiz, baba bizim babamız ama şehit, Türkiye'nin şehidi. Çok gurur verici bir duygu. Karabük'ten 15 Temmuz'da ülkeyi savunacak, milletin iradesini ön plana çıkartacak bir kardeş çıktığı için çok gururluyuz. Üzüldük ama gururluyuz"