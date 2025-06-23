Diplomasiye ihanet ettiler

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, dün İstanbul'da İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi çerçevesinde düzenlediği basın toplantısında "İran, en güçlü şekilde ABD'nin saldırgan askeri operasyonunu kınamaktadır" dedi. ABD'nin "soykırım rejimi" ile birlikte saldırdığını belirten İran Dışişleri Bakanı, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) bir an önce toplanarak ABD'nin saldırısı konusunda değerlendirme yapmasını istedi. "Diplomasiye ihanet eden ABD tarafıdır" diyen Erakçi, "İran'ı sadece ABD askeri saldırganlığına karşı değil İsrail'in saldırılarına karşı da koruyacağız" ifadesini kullandı. İranlı bakan, "(İran'ın) BM Şartı ve ilgili maddeleri çerçevesinde meşru biçimde kendini koruma hakkı vardır ve her türlü tedbiri alacaktır" diye konuştu. Açıklamasında, "Ben artık diplomasi için geriye ne kadar alan kaldı bilmiyorum" diyen Erakçi, "Uluslararası hukuk da bombalandı" cümlelerini sarf etti. Erakçi ayrıca, Türkiye'nin kriz sırasındaki duruşunu da takdirle karşıladığını sözlerine ekledi. Erakçi, İstanbul'daki programının ardından temaslarda bulunmak üzere Rusya'ya gitti.