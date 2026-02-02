Havada panik: Dalaman'a inemeyen yolcu uçağı Antalya'ya yönlendirildi

Güvenlik gerekçesiyle Dalaman üzerinde bir süre tur atan uçak, daha sonra Antalya Havalimanı'na yönlendirildi.

Uçakta bulunan yolculardan Onur Yılmaz, hava şartlarının oldukça zorlu olduğunu belirterek, iniş sırasında kısa süreli panik yaşandığını ve pilot tarafından uçağın Antalya'ya iniş yapacağının anons edildiğini söyledi.