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POLİTİKA

İçişleri Bakanı Soylu'nun duygulandıran ziyareti: Küçük kız gözyaşlarına hakim olamadı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari’nin Çukurca ilçesinde PKK’lı teröristlerce katledilen vatandaşların ailelerine taziyede bulundu. Bakan Soylu, ziyarette gözyaşlarına hakim olamayan Bozkurt’un kızını teselli ederek gözyaşlarını sildi.

Haber Merkezi AA
Bakan Soylu Bozkurt’un kızını teselli ederek gözyaşlarını sildi.
Bakan Soylu Bozkurt’un kızını teselli ederek gözyaşlarını sildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'de gerçekleştirilen güvenlik toplantısının ardından beraberindeki Bakan Yardımcıları Muhterem İnce ve Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık ile çarşı merkezinde esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla sohbet etti.

İHA
Bakan Soylu, esnafı ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.

Soylu, ardından Vali Akbıyık ve AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür ile Çukurca ilçesine bağlı Kayalık köyü Meşelik mezrasında 9 Ekim'de PKK'lı teröristlerce katledilen Arif Sevinç ve Onur Bozkurt'un ailelerini ziyaret etti.

İHA
Bakan Soylu acılı aileye başsağlığı diledi.

"Allah bize ömür verdiği sürece seninle beraberiz"


İlk olarak 5 çocuk babası Sevinç'in ailesinin yaşadığı Biçer Mahallesi'ne giden Soylu, acılı aileye başsağlığı diledi.

Anne Gülbahar Sevinç ile görüşen Soylu, "Allah bize ömür verdiği sürece seninle beraberiz. Bu işi kabul edecek değiliz, gereğini de arkadaşlarımız yapıyorlar, hiç merak etmeyin. Masum bir insan, sabırlı olacaksınız." diye konuştu.

Sevinç'in çocuklarıyla da yakından ilgilenen Soylu, ardından aynı saldırıda katledilen Bozkurt'un ailesinin yaşadığı Dağgöl Mahallesi'ne giderek, acılı aileye taziyelerini iletti.

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