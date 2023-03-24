Meclis'ten Finlandiya'ya NATO vizesi çıktı

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Finlandiya’nın NATO’ya Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, TBMM Dışişleri Komisyonu’nda kabul edildi. Komisyonun HDP’li üyesi Tulay Hatimoğluları Oruç oylamaya katılmadı.
Dışişleri Komisyonu, dün Komisyon Başkanı Akif Çağatay Kılıç’ın başkanlığında toplandı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar, milletvekillerine Finlandiya’nın NATO’ya katılımının uygun bulunmasını öngören kanun teklifi konusunda, milletvekillerine bilgi verdi. Komisyonda, Adalet Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı yetkilileri hazır bulundu.
DÜZENLEME UYGULAMAYA YANSIDI
Türkiye ile İsveç ve Finlandiya arasında Daimi Ortak Mekanizma kurulduğunu aktaran Akçapar, Finlandiya’nın NATO’ya üyelik sürecinde ilgili mevzuatında değişiklik yaparak terör örgütüne katılımı teşvik, terör yardım ve tahrik unsurlarını suç olarak düzenlediğini anımsattı. Akçapar, “Bu düzenlemenin uygulamaya da yansıdığını gördük. Nitekim, terör örgütü sembolü taşınan ve propagandası yapılan gösterilere Finlandiya polisi müdahale etti, provokatör eylemlere karşı tedbirler aldılar. Kur’an-ı Kerim yakma eylemleri Finlandiya mevzuatına göre suç teşkil ediyor ve bu tür gösterilere Finlandiya’da izin verilmedi. Finlandiya, terörle mücadelede iradesini ve kararlılığını hem düzenleme hem de uygulamada ortaya koydu, istek ve taleplerimize duyarlı olduğunu gösterdi. Savunma sanayisi alanındaki kısıtlamaları kaldırdı, savunma sanayi şirketlerimiz bugün Finlandiyalı şirketlerle yakın iş birliği içindeler” diye konuştu.
301 OY YETERLİ
Komisyonun hazırlayacağı rapordan sonra kanun teklifi Genel Kurul’a gönderilecek. Son kararı, TBMM Genel Kurulu verecek. Genel Kurul’un Finlandiya’nın NATO üyeliği için 6 Nisan’dan önce toplanması bekleniyor. Kararın alınması için basit çoğunluk (301) yeterli oluyor. TBMM’nin kararı onay için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sunulacak. Kararın Resmi Gazete’de yayınlamasından sonra Türkiye’nin kararı, NATO Genel Sekreterliği’ne gönderilecek.