Meclis'ten Finlandiya'ya NATO vizesi çıktı

Türkiye ile İsveç ve Finlandiya arasında Daimi Ortak Mekanizma kurulduğunu aktaran Akçapar, Finlandiya’nın NATO’ya üyelik sürecinde ilgili mevzuatında değişiklik yaparak terör örgütüne katılımı teşvik, terör yardım ve tahrik unsurlarını suç olarak düzenlediğini anımsattı. Akçapar, “Bu düzenlemenin uygulamaya da yansıdığını gördük. Nitekim, terör örgütü sembolü taşınan ve propagandası yapılan gösterilere Finlandiya polisi müdahale etti, provokatör eylemlere karşı tedbirler aldılar. Kur’an-ı Kerim yakma eylemleri Finlandiya mevzuatına göre suç teşkil ediyor ve bu tür gösterilere Finlandiya’da izin verilmedi. Finlandiya, terörle mücadelede iradesini ve kararlılığını hem düzenleme hem de uygulamada ortaya koydu, istek ve taleplerimize duyarlı olduğunu gösterdi. Savunma sanayisi alanındaki kısıtlamaları kaldırdı, savunma sanayi şirketlerimiz bugün Finlandiyalı şirketlerle yakın iş birliği içindeler” diye konuştu.