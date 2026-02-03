Yeni Şafak
Merkez Bankası Başkan Yardımcılıklarına iki yeni atama

00:063/02/2026, Salı
Resmî Gazete’de yayımlanan kararla TCMB’de üst düzey atamalar yapıldı.
Resmî Gazete’de yayımlanan kararla TCMB’de üst düzey atamalar yapıldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nda başkan yardımcılığı görevlerine yeni atamalar yapıldı. Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla Para Politikası Kurulu üyeleri Fatma Özkul ve Gazi İshak Kara, TCMB Başkan (Guvernör) Yardımcılığına atandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nda üst düzey atamalar Resmî Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı tarafından alınan 2026/43 sayılı karara göre, Para Politikası Kurulu üyeleri Fatma Özkul ve Gazi İshak Kara, Merkez Bankası Başkan (Guvernör) Yardımcılığı görevlerine getirildi.

Atamalar, 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu’nun 29’uncu maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin ilgili hükümleri doğrultusunda yapıldı. Söz konusu karar, 2 Şubat 2026 tarihini taşıyor ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yürürlüğe girdi.



#Resmi Gazete
#Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
#Cumhurbaşkanı
#Recep Tayyip Erdoğan
