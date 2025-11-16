Yeni Şafak
Muğla Seydikemer'de orman yangını: Çok sayıda ekip seferber oldu

14:5716/11/2025, Pazar
DHA
Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere müdahale ediyor.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeden yükselen alevleri ve dumanları görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere müdahale ediyor.

Seydikemer ilçesi Çaltıözü Mahallesi Mendos Dağı yakınlarındaki ormanda saat 13.30 sıralarında yangını çıktı. Bölgeden yükselen alevleri ve dumanları görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.


İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi. Ekiple alevlere müdahale ediyor.



#Muğla
#Orman yangını
#müdahale
