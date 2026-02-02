Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Tokat’ta iki otomobil çarpıştı: 1’i ağır 7 yaralı

Tokat’ta iki otomobil çarpıştı: 1’i ağır 7 yaralı

13:412/02/2026, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
Tokat
Tokat

Tokat’ın Zile ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1’i ağır toplam 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Zile-Pazar Karayolu Ütük köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E. K. (53) idaresindeki 52 PA 034 plakalı otomobil ile karşı istikametten gelen Y. Ö.’nün (56) kullandığı 06 YDG 02 plakalı Opel marka otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kazada, 52 PA 034 plakalı araç sürücüsü E. K. ile aynı araçta yolcu olarak bulunan N. K. (17) ve 06 YDG 02 plakalı araç sürücüsü Y. Ö. ile araçta yolcu olarak bulunan N. Ö. (49), E. G. (5) ve D. G. (53) hayati tehlikeleri olmayacak şekilde yaralandı.

7 yaşındaki çocuğun hayati tehlikesi devam ediyor

Aynı araçta bulunan Y. G.’ın (7) ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Sürücülerin yapılan kontrollerinde alkollü olmadıkları tespit edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.





#Tokat
#otomobil
#ağır yaralı
#kaza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Kayseri kura 2026 ne zaman? 500 bin TOKİ Kayseri kura tarihi açıklandı mı?