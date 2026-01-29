Yeni Yol’da ittifak arayışı

Arıkan, Saadet, Gelecek ve DEVA Partilerinden oluşan Yeni Yol Partisi'nin alternatif bir anlayışla ‘Üçüncü yol’ adını verdikleri bir siyaseti izleyeceklerini ifade etti. Üçüncü yolun ittifak arayışlarına uzak olmadığını belirten Arıkan, “Önceliğimiz ilkeler. Ahlak ve maneviyat temelli bir yaklaşım, üretime dayalı kalkınma modeli ve şahsiyetli dış politikan temel prensibimiz” diye konuştu. Meclis'te 20 milletvekili sınırına kadar gerileyen Yeni Yol Parti Grubu’na ilişkin değerlendirme yapan Arıkan, “Yeni Yol'un daha fazla partiyle zenginleşmesi gerekiyor. Bu yapı üç partiyle sınırlı kalmaması gerekiyor. Meclis'te birçok aklıselim arkadaşımızın bu gruba katılacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı. Öte yandan Arıkan, SDG/YPG’ye destek için başta DEM Partili kadın milletvekilleri olmak üzere çeşitli çevrelerce yapılan saç örme eylemlerini de protesto hakkı olarak tanımladı.