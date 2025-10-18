Yeni Şafak
Yüksek gerilim hattında feci olay: Elektrik direğinden düşen işçi hayatını kaybetti

23:3018/10/2025, Cumartesi
DHA
Coşkun Akkuş'un hayatını kaybettiği olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Malatya'da yüksek gerilim hattında çalışma yaptığı sırada 12 metre yükseklikteki elektrik direğine çıkan işçi dengesini kaybedince zemine düştü. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 51 yaşındaki işçinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Malatya'nın Darende ilçesinde yüksek gerilim hattında çalışma yaptığı sırada çıktığı elektrik direğinden dengesini kaybederek zemine düşen Coşkun Akkuş (51), hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Zengibar Kalesi mevkisinde meydana geldi. Bölgede enerji nakil hattında çalışan Coşkun Akkuş, çıktığı 12 metre yükseklikteki elektrik direğinde dengesini kaybedince zemine düştü. İş arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbarla bölgeye sağlık, jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrolde Coşkun Akkuş'un yaşamını yitirdiği tespit edildi. Evli ve 2 çocuk babası Akkuş'un cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



#Malatya
#Elektrik
#Yüksek Gerilim
