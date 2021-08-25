Anne olmak için gün sayıyordu: Oyuncu Ayça Erturan'dan kötü haber
Oyuncu Ayça Erturan kısa süre önce ilk bebeğine hamile olduğunu açıklamıştı. Kız bebek annesi olmak için gün sayan Erturan delta varyantına yakalandığını duyurdu. Ünlü oyuncu, "İlk doz aşımı yaptırmış, ikinci doz zamanını bekliyordum. Fakat virüs hızlı davrandı" açıklamasını yaptı.
Merhum Levent Kırca'nın yönetmen oğlu Oğulcan Kırca ile 2014 yılında nikah masasına oturan oyuncu Ayça Erturan, hamile olduğunu duyurmuştu. Çok Güzel Hareketler Bunlar tv programıyla tanınan Ayça Erturan, yakın zamanda da kızları olacağını açıklamıştı.
Ünlü oyuncu Ayça Erturan, delta varyantına yakalandı.
'GENEL DURUM İYİ'
Yaklaşık 5 aylık hamile olan Erturan, "İlk doz aşımı yaptırmış, ikinci doz zamanını bekliyordum. Fakat virüs hızlı davrandı. Genel durumum iyi. Bebek de iyi. Doktorumun takibindeyim" açıklamasında bulundu.
'SEMPTOMLARI AZALTIYOR'
Oyuncu, aşının önemini de vurgulayarak "Belki hastalığa yakalanmanızı %100 önlemiyor ama semptomları azaltıyor" dedi.
DELTA VARYANTI NEDİR?
Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) 1 Haziran 2021'de Covid-19 varyantları için duyurduğu yeni adlandırma sistemi kapsamında ülke isimleri yerine Yunan alfabesindeki harflere göre sınıflamaya geçildi.
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Bu çerçevede İngiltere varyantı "Alfa", Güney Afrika varyantı "Beta", Brezilya varyantı "Gama" ve Hindistan varyantı da "Delta" olarak adlandırıldı.
Delta varyantının bir türü olan Delta Plus ise "K417N" adı verilen, daha önce Güney Afrika'da tespit edilen Beta varyantında da açıklanan "spike" protein mutasyonuna sahip. Söz konusu varyant, bu mutasyon eklendiği için "plus" olarak adlandırılıyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 19 Ağustos'ta Kabine Toplantısı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Covid-19'un Delta varyantının Türkiye'de yüzde 90'ı geçtiğini, şu an yüksek oranda olmayan Delta Plus'ın da hızlı şekilde arttığını bildirmişti.