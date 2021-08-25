Hayat Anne olmak için gün sayıyordu Oyuncu Ayça Erturandan kötü haber
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Anne olmak için gün sayıyordu: Oyuncu Ayça Erturan'dan kötü haber

Oyuncu Ayça Erturan kısa süre önce ilk bebeğine hamile olduğunu açıklamıştı. Kız bebek annesi olmak için gün sayan Erturan delta varyantına yakalandığını duyurdu. Ünlü oyuncu, "İlk doz aşımı yaptırmış, ikinci doz zamanını bekliyordum. Fakat virüs hızlı davrandı" açıklamasını yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Anne olmak için gün sayıyordu: Oyuncu Ayça Erturandan kötü haber
Ayça Erturan

Merhum Levent Kırca'nın yönetmen oğlu Oğulcan Kırca ile 2014 yılında nikah masasına oturan oyuncu Ayça Erturan, hamile olduğunu duyurmuştu. Çok Güzel Hareketler Bunlar tv programıyla tanınan Ayça Erturan, yakın zamanda da kızları olacağını açıklamıştı.

Ünlü oyuncu Ayça Erturan, delta varyantına yakalandı.

'GENEL DURUM İYİ'

Yaklaşık 5 aylık hamile olan Erturan, "İlk doz aşımı yaptırmış, ikinci doz zamanını bekliyordum. Fakat virüs hızlı davrandı. Genel durumum iyi. Bebek de iyi. Doktorumun takibindeyim" açıklamasında bulundu.

'SEMPTOMLARI AZALTIYOR'

Oyuncu, aşının önemini de vurgulayarak "Belki hastalığa yakalanmanızı %100 önlemiyor ama semptomları azaltıyor" dedi.

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DELTA VARYANTI NEDİR?

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) 1 Haziran 2021'de Covid-19 varyantları için duyurduğu yeni adlandırma sistemi kapsamında ülke isimleri yerine Yunan alfabesindeki harflere göre sınıflamaya geçildi.

Bu çerçevede İngiltere varyantı "Alfa", Güney Afrika varyantı "Beta", Brezilya varyantı "Gama" ve Hindistan varyantı da "Delta" olarak adlandırıldı.

Delta varyantının bir türü olan Delta Plus ise "K417N" adı verilen, daha önce Güney Afrika'da tespit edilen Beta varyantında da açıklanan "spike" protein mutasyonuna sahip. Söz konusu varyant, bu mutasyon eklendiği için "plus" olarak adlandırılıyor.

  • Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 19 Ağustos'ta Kabine Toplantısı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Covid-19'un Delta varyantının Türkiye'de yüzde 90'ı geçtiğini, şu an yüksek oranda olmayan Delta Plus'ın da hızlı şekilde arttığını bildirmişti.

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Beyin kanaması geçiren Mesut Akusta’nın eşi Şafak Özbir hastaneden paylaştı: 'Karanlık aydınlığa kavuşur elbet'
FOTOĞRAF 20
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57 yaşındaki oyuncu Mesut Akusta, Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan evinde beyin kanaması geçirdi.
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Ailesinin sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine evde yapılan ilk müdahalenin ardından oyuncu, hastaneye kaldırıldı.
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Ameliyata alınan Mesut Akusta, üç saat süren başarılı operasyonun ardından yoğun bakım odasına alınarak uyutuldu.
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Oyuncunun eşi Şafak Özbir Akusta, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: Eşim Mesut Akusta beyin kanaması geçirdi, acil ameliyata alındı.
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Akusta dahas onra Ameliyat yaklaşık üç saat sürdü ve başarılı geçti, çok şükür. Şu anda yoğun bakımda diyerek sevenlerinden dua istedi.
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Uyandırılması beklenen ve sağlık durumu merak edilen oyuncunun eşi Şafak Özbir Akusta'nın hastane odasından yaptığı son paylaşım da takipçilerini duygulandırdı.
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Akusta paylaşımına sözleri Sezen Aksu'ya ait olan Bekle şarkısının, Karanlık aydınlığa kavuşur elbet siz o gün bayramı kutlamayı görün dizelerini ekledi...
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Mesut Akusta'nın sağlık durumuyla ilgili henüz net bir açıklama yapılmadı.
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Öte yandan TRT Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Zahid Sobacı ise Twitter hesabından, oyuncu için; Usta oyuncu Mesut Akusta, Ankara'da geçirdiği beyin kanaması sonucu hastaneye kaldırıldı. Halen yoğun bakımda olan sevgili oyuncumuzun bir an önce iyileşip aramıza dönmesi için sevenleri gibi biz de dualarımızla kendisinin yanındayız ifadelerini kullanmıştı.
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2016 yılında nikah masasına oturduğu Şafak Özbir ile mutlu evliliği devam eden Mesut Akusta'nın Berfin adında, dört yaşında bir kızı var.
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MESUT AKUSTA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ? <br> <br> Mesut Akusta, 22 Şubat 1964 yılında Konya'da dünyaya geldi. Babasının ölümü üzerine Ankara'ya taşındılar.
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İlk, orta ve lise öğretimini Ankara'da yaptı. Edebiyat ve sanat fakültesini kazandı.
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Ankara'da çocuk oyunu ile tiyatroya başladı. 1992 yılında Hadi Çaman Yedi Tepe Oyuncuları'na katıldı.
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1997 yılında Nezihe Araz'ın yazdığı Cahide oyununda rol aldı.
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Fehim Paşa Konağı, Atları da Vurdular ve Şerefe Yirminci Yüzyıl adlı müzakerelerde yer aldı.
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MESUT AKUSTA HANGİ DİZİLERDE OYNADI? <br> <br> 2021: Teşkilat- Mete <br> <br> 2018: Börü- İrfan Aladağ <br> <br> 2017: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz- Natocu Ekrem <br> <br> 2016: Köroğlu- Bolu Beyi <br> <br> 2013: Karagül- Kendal Şamverdi <br> <br> 2011: Ay Tutulması- Şevket
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2009: Ezel <br> <br> 2009: Umut- Turan Bey <br> <br> 2009: Kurtlar Vadisi Pusu- Ünsal Kemal Alnıaçık <br> <br> 2008: İpsiz Recep- Şerif <br> <br> 2007: Sessiz Fırtına <br> <br> 2006: Karagümrük Yanıyor- Gafur
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2004: Çocuklar Ne Olacak- Oktay <br> <br> 2003: Kurşun Yarası- Rıza <br> <br> 2001: Benimle Evlenir Misin? <br> <br> 2001: Güz Gülleri <br> <br> 1999: Herşey Çok Güzel Olacak- Resepsiyonist <br> <br> 1998: Affet Bizi Hocam <br> <br> 1998: Deli Yürek- Burhan
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ŞAFAK ÖZBİR AKUSTA KİMDİR? <br> <br> Mesut Akusta'nın eşi Şafak Özbir Akusta, Esra Erol'un görümcesi olarak biliniyor.
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İdriz Özbir'in kızı olan Şafak Özbir Akusta, Esra Erol'un iş adamı eşi Ali Özbir'in kız kardeşidir. Aslen Karslı'dır.
Beyin kanaması geçiren Mesut Akusta’nın eşi Şafak Özbir hastaneden paylaştı: 'Karanlık aydınlığa kavuşur elbet'
TRT 1'de yayımlanan "Teşkilat" dizisinin başrol oyuncularından Mesut Akusta, geçtiğimiz hafta Ankara'daki evinde beyin kanaması geçirmiş, hastaneye kaldırılmış ve acilen ameliyata alınmıştı. Mesut Akusta, yaklaşık üç saat süren operasyonun ardından yoğun bakım odasına alındı. Uyanması beklenen Mesut Akusta'nın eşi Şafak Özbir Akusta hastane odasından bir paylaşım yaptı. Şafak Özbir Akusta'nın eşi Mesut Akusta için yaptığı paylaşım sevenlerini duygulandırdı.


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