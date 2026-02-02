Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Yaşanan acılardan ders alınmadı: 10 kişinin hayatını kaybettiği kazadaki otobüs firması tepkilere neden oldu

Yaşanan acılardan ders alınmadı: 10 kişinin hayatını kaybettiği kazadaki otobüs firması tepkilere neden oldu

20:002/02/2026, Pazartesi
G: 2/02/2026, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
Buzlu firmasına ait otobüs
Buzlu firmasına ait otobüs

Antalya–Isparta Kara yolu’nda 10 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından aynı otobüs firmasına ait başka bir otobüs aynı güzergahta hızla ilerledi. Kayganlaşan yolda ilerleyen otobüsün görüntüleri kamuoyunda tepkilere neden oldu.

Antalya–Isparta Kara yolu’nda geçtiğimiz gün 10 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazasının ardından yine Buzlu firmasına ait bir başka otobüsün yağışlı havada aynı güzergahta hızla ilerlediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.


Edinilen bilgilere göre, 10 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından bugün yine Buzlu firmasına ait bir başka otobüsün yine aynı güzergahta ve yakın mesafede yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda hızla ilerlediği anlar, yolda seyir halinde bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi. Görüntüler, öğle saatlerinde Döşemealtı ilçesi Kömücüler Mahallesi Kuzey Çevreyolu yakınlarında geçtiğimiz gün 10 kişinin hayatını kaybettiği, 24 kişinin yaralandığı otobüs kazasının meydana geldiği güzergaha çok yakın bir noktada kaydedildi. Görüntülerde olumsuz hava şartlarına rağmen otobüsün yüksek hızla yol aldığı görülürken, kaydedilen anlar kısa sürede sosyal medyada yayılarak kamuoyunda tepkilere neden oldu.


"Şu an 110’la gidiyoruz, yine de bu otobüse yetişemiyoruz"


Görüntüyü kaydeden vatandaş, yaşanan duruma tepki göstererek,
"110’la gidiyoruz, bu otobüsün arkasında olmamıza rağmen yine de ona yetişemiyoruz. Kuralların dışında gidiyoruz ama gene de yetişemiyoruz"
dedi.


#Kaza
#Firma
#Hız
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Berat gecesi yapılacak ibadetler nelerdir? Berat gecesi okunacak dualar, sureler ve tesbihler neler? Tevhid, istiğfar, salavat