Eyüp Aydın Galatasaray'a döner dönmez kiralandı: İşte yeni adresi

Eyüp Aydın Galatasaray'a döner dönmez kiralandı: İşte yeni adresi

2/02/2026, Pazartesi
G: 2/02/2026, Pazartesi
Eyüp Aydın
Eyüp Aydın

Sezon başında Samsunspor'a kiralanan Galatasaraylı Eyüp Aydın, ara transfer döneminde sarı-kırmızılılara geri döndü. 21 yaşındaki orta saha başka bir Süper Lig ekibine kiralandı.

Ara transfer döneminde Galatasaray'a geri dönen Eyüp Aydın'ın yeniden ayrılığı gerçekleşti.

HT Spor'da yer alan habere göre; Galatasaray ile Kasımpaşa, Eyüp Aydın'ın kiralık transferi için anlaşma sağladı.

21 yaşındaki orta saha oyuncusu sezonun geri kalanında lacivert-beyazlılarda forma giyecek.

Eyüp Aydın sezon başında Samsunspor'a kiralanmıştı. Genç futbolcu Karadeniz ekibinde 6 karşılaşmaya çıktı.



