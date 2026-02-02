Eyüp Aydın Galatasaray'a döner dönmez kiralandı: İşte yeni adresi

Sezon başında Samsunspor'a kiralanan Galatasaraylı Eyüp Aydın, ara transfer döneminde sarı-kırmızılılara geri döndü. 21 yaşındaki orta saha başka bir Süper Lig ekibine kiralandı.
Ara transfer döneminde Galatasaray'a geri dönen Eyüp Aydın'ın yeniden ayrılığı gerçekleşti.
HT Spor'da yer alan habere göre; Galatasaray ile Kasımpaşa, Eyüp Aydın'ın kiralık transferi için anlaşma sağladı.
21 yaşındaki orta saha oyuncusu sezonun geri kalanında lacivert-beyazlılarda forma giyecek.
Eyüp Aydın sezon başında Samsunspor'a kiralanmıştı. Genç futbolcu Karadeniz ekibinde 6 karşılaşmaya çıktı.