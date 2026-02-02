Yeni Şafak
Fenerbahçelileri heyecanlandıran N'Golo Kante görüntüsü: Arabistan basını yayımladı

19:472/02/2026, Pazartesi
Fenerbahçe yöneticisi Ertan Torunoğulları, sağlık kontrollerinin gerçekleştiği sırada N'Golo Kante'nin arkasında görüntülendi.
Fenerbahçe Kulübü, ara transfer döneminde transferi için büyük uğraşlar verdiği N'Golo Kante'yi Arabistan'da sağlık kontrollerinden geçirdi.

Ara transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala Fenerbahçe, uzun uğraşlar verdiği N'Golo Kante transferinde mutlu sona ulaşmak üzere.

Suudi Arabistan ekibi Al İttihad ile el sıkışan sarı-lacivertliler, Suudi Pro Lig Yönetimi'nden transfer için onayı bekliyor.

Fenerbahçe işlemlerin gerçekleşmesini beklerken Cidde'de N'Golo Kante'yi sağlık kontrolünden geçirdi.

Arabistan basını tarafından yayımlanan fotoğrafta yönetici Ertan Torunoğulları'nın da yer aldığı görüntülendi. Transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması, oyuncunun İstanbul'a gelmesi bekleniyor.




#Fenerbahçe
#N'Golo Kante
#Transfer
