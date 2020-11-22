SÜPER LİG

Galatasaray-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta?

Süper Lig'in 9. hafta kapanış maçında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda Kayserispor'u ağırlayacak. Peki Galatasaray-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Mücadeleyle ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Haber Merkezi AA, Yeni Şafak
Emre Akbaba'nın maça ilk 11'de başlaması bekleniyor.

Emre Akbaba'nın maça ilk 11'de başlaması bekleniyor.

Koronavirüs ve sakatlıklar nedeniyle sıkıntılı bir süreçten geçen Galatasaray’da, Kayserispor maçının kadrosu şekillenmeye başladı. 8 eksiğin olduğu sarı-kırmızılı takımda, teknik heyet, son antrenmanda oynattığı ofansif 11’i, sahaya sürmeye hazırlanıyor. Son idmanda da Radamel Falcao’nun sakatlığı sebebiyle ileri uçta Diagne oynadı. Forvet arkasında ise Emre Kılınç, Emre Akbaba ve Feghouli üçlüsü görev yaptı. Orta sahanın merkezinde Taylan’ın partneri olarak Ömer Bayram tercih edildi. Luyindama’nın yokluğunda savunmanın göbeğinde Marcao’nun yanında Donk denenirken, sol bekte Linnes, sağ bekte Şener oynayacak. Kalede ise Fatih Öztürk forma giyecek.

Gençlerle oynama şansı doğdu

Galatasaray’da teknik heyet, Kayserispor maçında skorun erken gelmesi durumunda Oğulcan Çağlayan ve Kerem Aktürkoğlu’na daha fazla süre vermeyi düşünüyor. Sezon başında Galatasaray’a transfer olan iki genç futbolcunun antrenman performansı her geçen gün artarken, ortaya koyduğu hırs ve disiplinin de teknik kadroyu memnun ettiği bildirildi.

Teknik direktör Fatih Terim, oyuncularına maç için son taktikleri verdi.
Teknik direktör Fatih Terim, oyuncularına maç için son taktikleri verdi.

  • Galatasaray-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
  • Süper Lig'de 9. haftanın kapanış maçında Galatasaray, sahasında Hes Kablo Kayserispor'u konuk edecek. 23 Kasım Pazartesi günü Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 19.30'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1'den yayımlanacak.

49. randevu

Galatasaray ile Hes Kablo Kayserispor, lig tarihinde 49. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geçmişte yapılan maçlarda İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibinin, Kayserili renktaşına karşı galibiyet sayısında açık ara üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 48 müsabakada Galatasaray 31, Kayserispor sadece 3 galibiyet aldı, 14 maç da berabere sonuçlandı.

Rekabetteki son 6 maçtan galip ayrılan Galatasaray'ın toplam 108 golüne, Kayserispor 37 golle yanıt verebildi.

Galatasaray, geçen sezonki maçlarda rakibini deplasmanda 3-2, İstanbul'da da 4-1 mağlup etti.

Linnes ile Şener'in idmandaki ikili mücadelesi.
Linnes ile Şener'in idmandaki ikili mücadelesi.

İstanbul'daki maçlar

İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi, Kayserili renktaşıyla evinde yaptığı 24 lig maçının 20'sini kazandı, 2 kez berabere kaldı, 2 defa da sahadan puansız ayrıldı.

İstanbul'daki maçlarda Galatasaray 71 gol atıp, kalesinde 17 gol gördü.

En farklı skorlu galibiyetler

Galatasaray, Kayserispor karşısında ligde en farklı skorlu galibiyetini 2015-2016 sezonunda İstanbul'da 6-0'lık sonuçla aldı.

Kayserispor ise Galatasaray karşısında ligdeki 3 galibiyetini 2-0, 1-0 ve 2-1'lik sonuçlarla elde etti.

Öte yandan iki takım arasında en gollü lig maçı 1985-1986 sezonunda oynandı. İstanbul'daki maçı 5-2 Galatasaray kazandı. Toplam 7 gol, rekabetteki 48 maç içinde en gollüsü olarak kayıtlara geçti.

Galatasaray'da hedef Kenan Karaman ve Attila Szalai
Galatasaray'da hedef Kenan Karaman ve Attila Szalai

Avrupa’ya erken veda eden ve Süper Lig’de inişli çıkışlı bir görüntü çizen Galatasaray’da, ara transfer dönemi öncesinde çalışmalar başladı. Teknik heyetin talepleri doğrultusunda hareket eden sarı kırmızılı yönetim, bir yandan seçim sürecini yürütürken, diğer yandan transfer görüşmeleri yapıyor. Yaz transfer dönemimin aksine yönetim, devre arası transfer dönemi başlamadan imzaları attırmak istiyor. Galatasaray Kenan Karaman ve Attila Szalai'yi istiyorSavunma, orta saha ve hücum hattına transfer yapmayı planlayan sarı kırmızılılarda isimler ön plana çıkmaya başladı. Galatasaray’ın milli futbolcu Kenan Karaman ve Macar stoper Attila Szalai ile ilgilendiği kaydedildi. Scout ekibinin tavsiyesi ile listeye giren Szalai, 22 yaşında ve Apollon Limasol forması giyiyor. Sarı kırmızılı yönetim, kulübü ile 2023 yılına kadar kontratı bulunan genç futbolcuyu uygun bir bonservis miktarı ile renklerine bağlamak istiyor. Galatasaray Macaristan-Türkiye maçında onu takip ettiDüsseldorf Kenan'a teklif geldiğini açıkladıTransferdeki bir diğer hedef ise Kenan Karaman. Milli forma altında performansı ile dikkat çeken Kenan Karaman’ın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Galatasaray’ın sezon sonunu beklemeden Fortuna Düsseldorf’a teklif yapmaya hazırlandığı ifade edildi. Bild Gazetesi’ne konuşan Düsseldorf yönetimi, sezon başında Galatasaray’dan resmi teklif aldıklarını ancak şu an teklif olmadığını belirtti. Kenan Karaman, bu sezon Bundesliga 2’de 6 maçta 2 gol kaydederken, milli takımda 17 maçta 4 gole imza attı. Milli oyuncunun da Türkiye’de forma giymeye sıcak baktığı, sarı-kırmızılıların teklifini değerlendirmek istediği öğrenildi.Satışlar gündemdeGalatasaray yönetimi, bir yandan kadroya takviyeler yapmaya çalışırken, diğer yandan da oyuncu satışının yollarını arıyor. Özellikle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Belhanda’nın bedava elden çıkmasını istemeyen sarı-kırmızılılar, Faslı oyuncuya ara transfer döneminde gelecek teklifleri değerlendirmek istiyor. Çünkü Galatasaray Belhanda’yı Dinamo Kiev’den transfer ederken yaklaşık 10 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.Belhanda: Mücadelem Galatasaray içinYüksek maaş alanlar gönderilmek isteniyorCimbom’un gelecek teklifleri değerlendirmek istediği diğer isimler ise Babel, Diagne ve Feghouli. Sarı-kırmızılılar böylece hem yüklü bir maaş ücretinden kurtulacak hem de yeni transfer için bütçe açacak.Aslan sakata geldi!Galatasaray'da Mustafa Cengiz yönetiminin ibrasızlık kararı iptal edildi

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