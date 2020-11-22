Koronavirüs ve sakatlıklar nedeniyle sıkıntılı bir süreçten geçen Galatasaray’da, Kayserispor maçının kadrosu şekillenmeye başladı. 8 eksiğin olduğu sarı-kırmızılı takımda, teknik heyet, son antrenmanda oynattığı ofansif 11’i, sahaya sürmeye hazırlanıyor. Son idmanda da Radamel Falcao’nun sakatlığı sebebiyle ileri uçta Diagne oynadı. Forvet arkasında ise Emre Kılınç, Emre Akbaba ve Feghouli üçlüsü görev yaptı. Orta sahanın merkezinde Taylan’ın partneri olarak Ömer Bayram tercih edildi. Luyindama’nın yokluğunda savunmanın göbeğinde Marcao’nun yanında Donk denenirken, sol bekte Linnes, sağ bekte Şener oynayacak. Kalede ise Fatih Öztürk forma giyecek.

Gençlerle oynama şansı doğdu

Galatasaray’da teknik heyet, Kayserispor maçında skorun erken gelmesi durumunda Oğulcan Çağlayan ve Kerem Aktürkoğlu’na daha fazla süre vermeyi düşünüyor. Sezon başında Galatasaray’a transfer olan iki genç futbolcunun antrenman performansı her geçen gün artarken, ortaya koyduğu hırs ve disiplinin de teknik kadroyu memnun ettiği bildirildi.

Galatasaray-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de 9. haftanın kapanış maçında Galatasaray, sahasında Hes Kablo Kayserispor'u konuk edecek. 23 Kasım Pazartesi günü Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 19.30'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1'den yayımlanacak.

49. randevu



Galatasaray ile Hes Kablo Kayserispor, lig tarihinde 49. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geçmişte yapılan maçlarda İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibinin, Kayserili renktaşına karşı galibiyet sayısında açık ara üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 48 müsabakada Galatasaray 31, Kayserispor sadece 3 galibiyet aldı, 14 maç da berabere sonuçlandı.

Rekabetteki son 6 maçtan galip ayrılan Galatasaray'ın toplam 108 golüne, Kayserispor 37 golle yanıt verebildi.

Galatasaray, geçen sezonki maçlarda rakibini deplasmanda 3-2, İstanbul'da da 4-1 mağlup etti.

İstanbul'daki maçlar

İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi, Kayserili renktaşıyla evinde yaptığı 24 lig maçının 20'sini kazandı, 2 kez berabere kaldı, 2 defa da sahadan puansız ayrıldı.

İstanbul'daki maçlarda Galatasaray 71 gol atıp, kalesinde 17 gol gördü.

En farklı skorlu galibiyetler

Galatasaray, Kayserispor karşısında ligde en farklı skorlu galibiyetini 2015-2016 sezonunda İstanbul'da 6-0'lık sonuçla aldı.

Kayserispor ise Galatasaray karşısında ligdeki 3 galibiyetini 2-0, 1-0 ve 2-1'lik sonuçlarla elde etti.

Öte yandan iki takım arasında en gollü lig maçı 1985-1986 sezonunda oynandı. İstanbul'daki maçı 5-2 Galatasaray kazandı. Toplam 7 gol, rekabetteki 48 maç içinde en gollüsü olarak kayıtlara geçti.