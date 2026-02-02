Marco Asensio gol sonrası çılgına döndü: Kocaelispor tribünlerine tepki

Süper Lig 20. haftasında oynanan Kocaelispor maçında fileleri havalandıran Fenerbahçeli Marco Asensio, gol sonrası yaşadığı sevincin ardından yabancı madde atan körfez ekibinin tribünlerine tepki gösterdi. O anlara haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Trendyol Süper Lig 20. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kocaelispor ile karşı karşıya geldi.
Sarı-lacivertliler zorlu mücadelenin ilk yarısını Marco Asensio'nun 45+1. dakikada attığı müthiş golle 1-0 önde tamamladı.
Sevinç sırasında Kocaelispor tribünlerden Fenerbahçeli futbolculara su şişesi fırlatıldı. Yabancı madde sonrası yerde kalan Guendouzi'nin etrafına takım arkadaşları toplandı.
O esnada Kocaelispor tribünlerine doğru dönen Asensio, sinirli şekilde 'atın atın' işareti yaptı. Ardından İspanyol yıldız 'ağlama' hareketini de ekledi.