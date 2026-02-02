Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Marco Asensio gol sonrası çılgına döndü: Kocaelispor tribünlerine tepki

Marco Asensio gol sonrası çılgına döndü: Kocaelispor tribünlerine tepki

21:052/02/2026, Pazartesi
G: 2/02/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Marco Asensio gol sonrası Kocaelispor tribünlerine sinirlendi.
Marco Asensio gol sonrası Kocaelispor tribünlerine sinirlendi.

Süper Lig 20. haftasında oynanan Kocaelispor maçında fileleri havalandıran Fenerbahçeli Marco Asensio, gol sonrası yaşadığı sevincin ardından yabancı madde atan körfez ekibinin tribünlerine tepki gösterdi. O anlara haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Trendyol Süper Lig 20. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kocaelispor ile karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertliler zorlu mücadelenin ilk yarısını Marco Asensio'nun 45+1. dakikada attığı müthiş golle 1-0 önde tamamladı.

Sevinç sırasında Kocaelispor tribünlerden Fenerbahçeli futbolculara su şişesi fırlatıldı. Yabancı madde sonrası yerde kalan Guendouzi'nin etrafına takım arkadaşları toplandı.

O esnada Kocaelispor tribünlerine doğru dönen Asensio, sinirli şekilde 'atın atın' işareti yaptı. Ardından İspanyol yıldız 'ağlama' hareketini de ekledi.

Asensio'nun yabancı madde atan Kocaelispor tribünlerine tepkisi;
YouTube
Marco Asensio gol sonrası çılgına döndü: Kocaelispor tribünlerine tepki
Spor / Futbol
02 Şubat, Pazartesi




#Marco Asensio
#Fenerbahçe
#Kocaelispor
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Asgari ücret desteği ne kadar oldu? 2026 SGK asgari ücret desteği kimlere verilecek, kimler yararlanamayacak?