Mircea Lucescu yeniden hastanelik oldu: Sağlık durumu endişelendirdi

Romanya basınında yer alan bilgilere göre Lucescu, geçirdiği soğuk algınlığının ardından bağışıklık sisteminin zayıflaması sebebiyle kontrol amaçlı hastaneye yatırıldı. Doktorlar, sürecin yakından takip edilmesi gerektiğini vurguladı.

80 yaşındaki teknik adamın en az üç gün boyunca hastanede kalacağı ve bu sürede kapsamlı tetkiklerden geçirileceği ifade edildi. Tedavi sürecinin, olası komplikasyonların önüne geçmek amacıyla planlandığı bildirildi.