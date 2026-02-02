Mircea Lucescu yeniden hastanelik oldu: Sağlık durumu endişelendirdi

A Milli Futbol Takımımızın, Dünya Kupası play-off turundaki rakibi Romanya Milli Takımı'nda teknik direktör Mircea Lucescu, kısa süre önce taburcu edilmesinin ardından sağlık sorunları nedeniyle yeniden hastaneye yatırıldı.
Romanya Milli Takımı’nın başında bulunan Mircea Lucescu, sağlık durumunda kötüleşme nedeniyle yeniden hastaneye kaldırıldı. Tecrübeli teknik direktör, yaklaşık bir hafta önce tedavisinin tamamlandığı belirtilerek taburcu edilmişti.
Romanya basınında yer alan bilgilere göre Lucescu, geçirdiği soğuk algınlığının ardından bağışıklık sisteminin zayıflaması sebebiyle kontrol amaçlı hastaneye yatırıldı. Doktorlar, sürecin yakından takip edilmesi gerektiğini vurguladı.
80 yaşındaki teknik adamın en az üç gün boyunca hastanede kalacağı ve bu sürede kapsamlı tetkiklerden geçirileceği ifade edildi. Tedavi sürecinin, olası komplikasyonların önüne geçmek amacıyla planlandığı bildirildi.