Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Mircea Lucescu yeniden hastanelik oldu: Sağlık durumu endişelendirdi

Mircea Lucescu yeniden hastanelik oldu: Sağlık durumu endişelendirdi

23:242/02/2026, Pazartesi
G: 2/02/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Romanya Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu
Romanya Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu

A Milli Futbol Takımımızın, Dünya Kupası play-off turundaki rakibi Romanya Milli Takımı'nda teknik direktör Mircea Lucescu, kısa süre önce taburcu edilmesinin ardından sağlık sorunları nedeniyle yeniden hastaneye yatırıldı.

Romanya Milli Takımı’nın başında bulunan Mircea Lucescu, sağlık durumunda kötüleşme nedeniyle yeniden hastaneye kaldırıldı. Tecrübeli teknik direktör, yaklaşık bir hafta önce tedavisinin tamamlandığı belirtilerek taburcu edilmişti.

YENİDEN HASTANEYE YATIRILDI

Romanya basınında yer alan bilgilere göre Lucescu, geçirdiği soğuk algınlığının ardından bağışıklık sisteminin zayıflaması sebebiyle kontrol amaçlı hastaneye yatırıldı. Doktorlar, sürecin yakından takip edilmesi gerektiğini vurguladı.

ÜÇ GÜN GÖZETİM ALTINDA

80 yaşındaki teknik adamın en az üç gün boyunca hastanede kalacağı ve bu sürede kapsamlı tetkiklerden geçirileceği ifade edildi. Tedavi sürecinin, olası komplikasyonların önüne geçmek amacıyla planlandığı bildirildi.



#Mircea Lucescu
#Romanya Milli Takımı
#Türkiye
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MSÜ geç başvuru tarihi 2026: Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) geç başvuru ekranı açıldı mı? ÖSYM AIS giriş ve başvuru adımları