Rafa Silva idmanda yine yok

3/12/2025, Çarşamba
G: 3/12/2025, Çarşamba
Rafa Silva bu sezon çıktığı 16 maçta 5 gol atıp 3 asist kaydetti
Beşiktaş’ta merakla beklenen gün yine sonuçsuz kaldı. Bir aydır takımdan ayrı olan Rafa Silva’nın bugünkü idmanda da yer almadığı bildirildi.

Beşiktaş’ta bir aydır çözülemeyen Rafa Silva bilmecesi iyice çıkmaza girdi.


Bireysel çalışmalar yapan Portekizli yıldızın bugün gerçekleştirilecek antrenmana katılıp katılmayacağı merakla ediliyordu. Beşiktaş’a yakınlığıyla bilinen gazeteci Murat Özen, Rafa Silva’nın bugünkü takım idmanında da yer almadığını açıkladı.


Geçtiğimiz hafta teknik heyetin, oyuncunun takımla birlikte çalışmalara başlaması konusunda umutlandığı ve toplu antrenman dönüşünün beklendiği ifade edilmişti. Ancak bu gelişme, sürecin daha da çıkmaza girdiğini gösterdi.


Siyah-beyazlı yönetimin, takımdan ayrılmak isteyen ve idmanlara “ağrı” gerekçesiyle çıkmayan Rafa Silva konusunda hukuki süreç başlatmaya hazırlandığı öğrenildi.









