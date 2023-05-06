YÜZYILIN MİTİNGİ: İstanbul mitingi ne zaman, saat kaçta, nerede ve nasıl gidilir?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul'da düzenlenecek İstanbul mitingi tarihi belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın ortak katılımlarıyla yapılacak olan miting nerede ve ne zaman yapılacağı ise merak konusu. İşte detaylar.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN İSTANBUL MİTİNGİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE NEREDE?
İSTANBUL MİTİNGİNE NASIL GİDİLİR?
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nden geçen İETT otobüs hatları;
72T Yeşilköy - Taksim
94Y Yeşilpınar - Bakırköy
98H Metrokent - Bakırköy
98S K.S.S Hastanesi - Bakırköy
Marmaray (Ataköy-Pendik), Marmaray (Halkalı-Gebze)
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne en yakın metro durağı; M1A.
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne en yakın minibüs hattı
A-04 ve A-31 Minibüsleri
7 MAYIS PAZAR GÜNÜ HANGİ YOLLAR KAPALI OLACAK?
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, 7 Mayıs Pazar günü İstanbul'da bazı yolların kapatılacağını duyurdu.
Yapılan açıklamaya göre, trafik akışının aksamaması için saat 07.00 itibarıyla, Yeni Havalimanı Caddesi sahil istikameti İstanbul Fuar Merkezi-Dünya Ticaret Merkezi ayrımı, Yeni Havalimanı Caddesi Sahil İstikameti İstanbul Fuar Merkezi-Dünya Ticaret Merkezi ayrımı, Atatürk Havalimanı Yolu Ahtapot Kavşak Alt Geçidi VIP ayrımları-C kapısı ayrımlarından itibaren THY Kargo Terminali arası iki yönlü olarak, Atatürk Havalimanı B kapısı giriş çıkışları, Bakırköy Mimar Basri Mete Sokağı ile Metro İstasyon Sokağı Kavşağından Yeni Havalimanı Caddesi'ne bağlanan tali yol iki yönlü olarak, Yeni Havalimanı Caddesi Gümrük Köprüsü girişleri trafiğe kapatılacak.
MİTİNGE TARİHİ KATILIM BEKLENİYOR
Mitinge tarihi katılımın beklendiği kaydedilen açıklamada, Yenikapı Miting Alanı'ndan yaklaşık 1,5 kat daha büyük olan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin milyonlarca kişiye ev sahipliği yapacağı ifade edildi.
AK Parti İstanbul Teşkilatı'nın miting hazırlıklarının tüm hızıyla devam ettiği aktarılan açıklamada, halkın davet edilmesinden miting alanının süslenmesine, ulaşım hizmetinden ikramlara kadar her detay için titizlikle çalışıldığı bildirildi.
Açıklamada ayrıca, seçimler için uzun süredir saha çalışmalarını sürdüren İstanbul Teşkilatı'nın "Yüz Yüze 100 Gün", "İstanbul'un Sözü: Birlik İrade Zafer" , "Nef Stadyumu'nda 100 Bin Sandık Görevlisiyle Buluşma" , "Sokak Bazlı Hane Ziyaretleri" ve toplu açılış törenleri gibi saha çalışmalarını "Yüzyılın Mitingi" ile taçlandırmayı hedeflediği belirtildi.