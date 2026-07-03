Venezuela’daki depremlerde can kaybı 2 bin 645’e yükseldi

Meclis Başkanı, uluslararası arama-kurtarma ekiplerinin katıldığı de katıldığı çalışmalarda şu ana kadar 6 bin 462 kişinin kurtarıldığını bildirdi. Açıklamada, deprem nedeniyle yaklaşık 15 bin 50 kişinin ise evsiz kaldığı belirtildi.