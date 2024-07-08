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Dünya

Yaşlıları 'cadı' oldukları gerekçesiyle öldürüyorlar: İşin aslı ise bambaşka

Kenya'da yaşlılar, yakınları tarafından "cadı" oldukları iddiasıyla öldürülüyor. Ülkede yaşlıların öldürülmesinin ardındaki gerçek ise bambaşka. Cinayetlerin nedeni olarak yaşlıların sahip olduğu arazilerin aile içinde devredilmesi olarak gösteriliyor. Miras yüzünden cinayetlerin artması nedeniyle, bölgede yaşlılar için kurtarma merkezi bulunuyor.

12:48 - 8/07/2024 Pazartesi
AA
Arşiv
Arşiv

BBC'nin haberine göre, büyücülük ve batıl inançlar, Kenya, Malawi, Tanzanya ve Güney Afrika'nın bazı bölgelerinde yaşlıların arazilerini almak için öldürülmelerini haklı göstermek amacıyla kullanılıyor.


Ülkede arazi sahibi yaşlıların öldürülmesinin ardındaki gerçek "cadı" olduklarına inanılması değil, tapusu olmayan arazilerin aile içinde devredilmesi olarak gösteriliyor.


Kenyalı insan hakları örgütü Haki Yetu tarafından hazırlanan "Yaşlılar, Sınırda" raporuna göre, Kenya'nın Kilifi sahilinde hemen her hafta bir yaşlı "cadı" olduğu iddiasıyla öldürülüyor.

Kuruluşun program sorumlusu Julius Wanyama, bu cinayetlerin çoğunlukla aile içinde işlendiğini ve öldürme eylemini haklı kılmak için "cadı avı" gibi gösterildiğini ancak gerçek nedeninin toprak ve arazi olduğunu söylüyor.


Wanyama, öldürülen her 10 kişiden 7'sinin toprak mülkiyeti ve mirasın sahibi olan yaşlı erkekler olduğunu belirtiyor.


Bu durumun yaygınlığı nedeniyle, bölgede hayır kurumu tarafından işletilen yaşlılar için kurtarma merkezi bulunuyor.


Bu merkez, saldırıya uğrayan ve evlerine geri dönemeyen yaklaşık 30 yaşlıya ev sahipliği yapıyor.


Nisan 2023'te yatak odasında palayla saldırıya uğradıktan sonra merkeze taşınmak zorunda kalan 63 yaşındaki Katana Chara,
"Benim cadılıkla hiçbir ilgim yok. Büyük bir arazim var ve o da deniz kıyısında"
ifadesini kullandı.

Benzer şekilde cadılıkla suçlanan 74 yaşındaki Tambala Jefwa da evinde iki kez saldırıya uğradığını, ilkinde bir gözünü kaybettiğini, ikincisinde ise ölümden döndüğünü anlattı.


Yaklaşık 20 kişiyi öldürdüğünü öne süren eski kiralık katil BBC'ye yaptığı açıklamada, her cinayet için yaklaşık 400 dolar aldığını belirterek,
"Eğer birisi yaşlı bir insanı öldürürse, bilin ki parasını ailesi ödemiştir"
dedi.

Kenya'da vergi zammına karşı protestolar düzenlendi

Kenya'da vergi zammını öngören "2024 Finans Tasarısı'na" karşı çıkan göstericiler, ülkenin farklı şehirlerinde gösteri düzenledi. Başkent Nairobi'de toplanan protestocular, parlamento binasına doğru yürüdü. Güvenlik güçleri parlamento binasını basan kişilere ateş açarak eylemleri bastırmaya çalıştı. En az beş protestocu polis tarafından vurularak öldürüldü. Yüzlerce kişinin yaralandı. Cumhurbaşkanı William Ruto Salı akşam saatlerinde yaptığı konuşmada, "tehlikeli suçluların ülkenin güvenlik ve istikrarını baltalamaya yönelik her türlü girişimini engellemek için tüm yolların kullanılacağını" söyledi. Kenya ordusunun da polise destek olmak üzere görevlendirildiği duyuruldu.



#Kenya
#arazi
#cadı avı
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