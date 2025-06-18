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Ticari amaçlı döviz alım satımına izin şartı

Ticari amaçlı döviz alım satımına izin şartı

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:0018/06/2025, Çarşamba
G: 18/06/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

AK Parti’nin Meclis’e sunduğu yeni ekonomi torba teklifine göre, ticari amaçla yapılan döviz alım satımı, kıymetli madenler ve taşlar piyasası ile rafinaj işlemleri gibi faaliyetler Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın iznine tabi olacak. Kanunda yapılan değişiklikle; ticari amaçlı döviz alım satımı, Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda, kıymetli maden rafinajında ve yine yasal elmas sektöründe geçerli olan Kimberley Süreci Sertifika Sistemi dahil kıymetli taş alım satım işlemelerinin tamamı bakanlıktan izin alma zorunluluğuna bağlanacak.

Teklifle bu alandaki ücret tarifeleri ayrıntılı biçimde düzenlendi. Faaliyet bölgelerine göre ücretlendirme sistemi getirildi. Ayrıca, bu izinlere ilişkin tarifeleri artırma veya azaltma yetkisi Cumhurbaşkanı’na verildi.


VERGİ KANUNU’NDA DEĞİŞİKLİK

Vergi Usul Kanunu’nda da değişikliğe gidilecek. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından geliştirilen ‘Elektronik Yoklama Sistemi’ ile yoklamalar vergi dairelerindeki tablet bilgisayarlar aracılığıyla elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Bu yoklamalara ilişkin fişlere de elektronik ortamda erişime açık olacak, GPS kaydı ile otomatik olarak kayıt altına alınacak.

Ayrıca teklifle, Endüstri Bölgeleri Kanunu’na eklenecek yeni hükümle endüstri bölgesine alan ilavesi ve alan çıkarmaya yönelik Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkisi netleştirilecek. Düzenlemeyle ihracat gelirinin artması ve istihdamın artması hedefleniyor.


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