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28 Mayıs hezimetini unutan Kılıçdaroğlu hala umutlu: Yerel seçimlerde iyi sonuçlar alacağız

14 ve 28 Mayıs'ta sandıklardan umduğunu bulamayan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bu kez yerel seçime odaklandı. Çalışmalara başladıklarını belirten Kılıçdaroğlu, "Yerel seçimlerde çok iyi bir performans yakalayacağımıza inanıyorum. Pek çok çalışmayı belli bir noktaya getirdik" dedi.

12:14 . 15/07/2023 Cumartesi
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Kılıçdaroğlu, yerel seçimlerde kazanacaklarını öne sürdü.

Kılıçdaroğlu, yerel seçimlerde kazanacaklarını öne sürdü.

Türkiye, tarihi bir seçimi geride bırakırken şimdi ise yerel seçime odaklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim zaferinin ardından yeni kabinesiyle çalışmalara başladı. Muhalefet cephesinde ise durum oldukça farklı. Henüz seçim hezimetini sindiremeyen CHP'de sular durulmuyor.

İmamoğlu'ndan değişim çağrısı

Partinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sık sık değişim ve istifa çağrılarıyla karşılaşıyor. CHP'de dengeler adeta bozulurken, Kılıçdaroğlu ise çağrılara kulak asmıyor. Çağrılara destek veren bir diğer isim de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu. Sık sık baba-oğul imajı çizen ancak aralarında büyük bir gerilimin olduğu iki isim, yerel seçim öncesi bir kez daha karşı karşıya geldi.

Yerel seçime odaklandı

Yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk’e konuştu. Parti içinde yaşananlara değinen Kılıçdaroğlu, değişim talebinde bulunanlara yenilenme sözleri ile tepki gösterdi. Öte yandan yerel seçimleri de gündeme taşıyan CHP Lider, genel seçimde elde edemediği sonucun ardından yerel seçime odaklandı.

"Çok iyi sonuçlar elde edeceğiz"

Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı: "Yerel seçimlerde çok iyi bir performans yakalayacağımıza inanıyorum. Pek çok çalışmayı belli bir noktaya getirdik. Aday belirlemelerimiz de iyi olacak. Çok iyi sonuçlar elde edeceğiz. Aday belirlemede şöyle bir yöntemimiz olacak: Tek bir gözlemle aday belirlenmeyecek. Anketler yapılacak, saha araştırması yapılacak. Bizim denetmenler gidecekler alana bakacaklar. “Kiminle kazanırız, kiminle kazanmayız” diye özel çalışmalar yapılacak. Adaylar belirlenecek."



#Kemal Kılıçdaroğlu
#CHP
#yerel seçimler
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