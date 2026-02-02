Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Azak Denizi'nde şiddetli deprem: AFAD ilk verileri paylaştı

Azak Denizi'nde şiddetli deprem: AFAD ilk verileri paylaştı

14:032/02/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv
Arşiv

AFAD, Azak Denizi'nde 4.7 şiddetinde deprem olduğunu duyurdu. Karadeniz açıklarındaki deprem için Kandilli Rasathanesi ise 4.9 açıklaması yaptı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgilere göre, Azak Denizi'nde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 12.47’de meydana gelen depremin derinliği 6,57 kilometre olarak ölçüldü.

KANDİLLİ 4.9 OLARAK AÇIKLADI

Karadeniz açıklarındaki deprem için Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada ise "Azak Denizi merkezli depremin büyüklüğünü 4.9'dur" denildi.



#azak denizi
#afad
#deprem
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Yatsı ezanı saati: 2 Şubat Pazartesi yatsı namazı kaçta kılınacak, yatsı kaçta oluyor?