Azak Denizi'nde şiddetli deprem: AFAD ilk verileri paylaştı

Arşiv
AFAD, Azak Denizi'nde 4.7 şiddetinde deprem olduğunu duyurdu. Karadeniz açıklarındaki deprem için Kandilli Rasathanesi ise 4.9 açıklaması yaptı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgilere göre, Azak Denizi'nde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 12.47’de meydana gelen depremin derinliği 6,57 kilometre olarak ölçüldü.
KANDİLLİ 4.9 OLARAK AÇIKLADI
Karadeniz açıklarındaki deprem için Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada ise "Azak Denizi merkezli depremin büyüklüğünü 4.9'dur" denildi.
#azak denizi
#afad
#deprem