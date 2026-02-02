Yeni Şafak
Caddede temizlik yapan belediye işçisinin üzerine tabela düştü

21:002/02/2026, Pazartesi
IHA
Belediye işçisi Fahrettin B.
Ordu'da caddede temizlik yaptığı sırada belediye işçisi Fahrettin B.'nin üzerine bir avukatlık ofisine ait iş yeri tabelası düştü. Tabelanın çarpmasıyla yere savrulan B.'nin yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.

Ordu’nun Ünye ilçesinde şiddetli rüzgarda bir avukatlık ofisine ait iş yeri tabelası yerinden çıkarak düştü. Tabela kafasına çarpan belediyesi işçisi yaralanarak hastanelik oldu.


Olay, Kaledere Mahallesi Hükümet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ünye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Fahrettin B. (45) cadde üzerinde temizlik yaptığı sırada bir avukatlık bürosuna ait reklam tabelası yerinden koparak başına düştü.

Tedavi altına alındı

Tabelanın çarpmasıyla yere savrulan personelin yardımına ilk olarak çevredeki vatandaşlar koştu. İhbar üzerine olay yerine intikal eden 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralı işçiye ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Ambulansla Ünye Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınan Fahrettin B.’nin sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



