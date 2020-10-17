Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan sivillere saldıran Ermenistan'a tepki: Alçakça saldırıyı şiddetle kınıyorum

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:
"Ermenistan'ın insanlığı, vicdanı, ahlakı hiçe sayarak Gence’de ve Mingeçevir'de onlarca masum insanı hedef alan alçakça saldırısını şiddetle kınıyorum. Haklı mücadelelerinde şehit olan Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum."
Ermenistan'ın insanlığı, vicdanı, ahlakı hiçe sayarak #Gence’de ve #Mingeçevir'de onlarca masum insanı hedef alan alçakça saldırısını şiddetle kınıyorum. Haklı mücadelelerinde şehit olan Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum.
Ermenistan'ın insanlığı, vicdanı, ahlakı hiçe sayarak #Gence’de ve #Mingeçevir'de onlarca masum insanı hedef alan alçakça saldırısını şiddetle kınıyorum. Haklı mücadelelerinde şehit olan Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum.— Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) October 17, 2020