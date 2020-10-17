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POLİTİKA

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan sivillere saldıran Ermenistan'a tepki: Alçakça saldırıyı şiddetle kınıyorum

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ermenistan'ın insanlığı, vicdanı, ahlakı hiçe sayarak Gence'de ve Mingeçevir'de onlarca masum insanı hedef alan alçakça saldırısını şiddetle kınadığını bildirdi.

Haber Merkezi AA
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş açıklama yaptı.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş açıklama yaptı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

"Ermenistan'ın insanlığı, vicdanı, ahlakı hiçe sayarak Gence’de ve Mingeçevir'de onlarca masum insanı hedef alan alçakça saldırısını şiddetle kınıyorum. Haklı mücadelelerinde şehit olan Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum."

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