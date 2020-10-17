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Gündem Milli Savunma Bakanı Akar Bu vahşete sessiz kalanları tarih asla affetmeyecek
POLİTİKA

Milli Savunma Bakanı Akar: Bu vahşete sessiz kalanları tarih asla affetmeyecek

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov arasındaki telefon görüşmesinde, Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmaya yönelik başlattığı harekatta gelinen son duruma ilişkin görüş alışverişinde bulunulduğu, Akar'ın Ermenistan'ın gerçekleştirdiği ve sivillerin hayatını kaybettiği saldırıları kınadığı bildirildi. Akar "Sivillere yönelik balistik füzelerle yapılan saldırıların emrini verenler mutlaka bunun hesabını verecek, bu vahşete sessiz kalanları da tarih asla affetmeyecektir" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Hasanov ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmaya yönelik başlattığı harekatta gelinen son duruma ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

  • Ermenistan'ın Gence'ye gerçekleştirdiği ve sivillerin hayatını kaybettiği saldırıyı kınayan Akar, "Ermenistan yine çocuk, kadın ve yaşlı demeden Azerbaycanlı kardeşlerimizi katletmiştir. Ermenistan savaş suçu işlemeye, 'ateşkes', 'müzakere' çağrısı yapanlar ise bu saldırıları uzaktan izlemeye devam etmektedir. Sivillere yönelik balistik füzelerle yapılan saldırıların emrini verenler mutlaka bunun hesabını verecek, bu vahşete sessiz kalanları da tarih asla affetmeyecektir." ifadelerini kullandı.

"Desteklemeye devam edeceğiz"

Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin hayatını kaybeden sivil halkın kanlarını yerde bırakmayacağına yönelik inancını dile getiren Akar, "Toprak bütünlüğünü koruma, öz topraklarına kavuşma mücadelesinde Azerbaycan Türk kardeşlerimizin yanında olmaya, haklı davalarında tüm imkanlarımızla onları desteklemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Fuzuli kentinin işgalden kurtarılmasından ve sivil yerleşim yerlerini ateş altına alan Ermenistan’a ait iki SU-25 savaş uçağının düşürülmesinden dolayı Azerbaycan Ordusu'nu da tebrik eden Akar, tüm şehitlere saldırılarda hayatını kaybeden Azerbaycan Türklerine Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

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