En son dayısıyla görüldü: Kayıp küçük çocuk toprağa gömülü bulundu

En son dayısıyla görüldü: Kayıp küçük çocuk toprağa gömülü bulundu

18:577/12/2025, Pazar
DHA
Baygın halde bulunan çocuk, toprak altından çıkarılırken dayısının ismini sayıkladı.
Baygın halde bulunan çocuk, toprak altından çıkarılırken dayısının ismini sayıkladı.

Hatay’da iki gündür kayıp olarak aranan 10 yaşındaki çocuk, baraj gölü yakınlarında vücudunun bir kısmı toprağa gömülü ve başından yaralı halde bulundu. Jandarma ekipleri, çocuğun en son birlikte görüldüğü dayısı M.E. ile bölgeye gittiğini tespit etti. Yaralı halde kurtarılan Amir hastaneye kaldırılırken, dayısı gözaltına alındı.

Hatay'da 2 gündür kayıp olarak aranan Suriye uyruklu Amir A. (10), Reyhanlı Baraj Gölü yakınlarında başından yaralı ve vücudunun bir kısmı toprağa gömülü, üzerine de taş konulmuş halde bulundu. Amir A. hastaneye kaldırılırken, en son birlikte görüldüğü dayısı M.E. ise gözaltına alındı.

Reyhanlı ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan Suriye uyruklu Amir A., 2 gün önce evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. Amir A.'yı çevrede arayan ailesi, çocuklarını bulamayınca İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek kayıp başvurusunda bulundu. Jandarmanın başlatıp, sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiği arama çalışmalarından sonuç alınamadı.

Yaralı halde toprağın altından çıkarıldı

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan jandarma ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyip, Amir A.'nın en son dayısı M.E. ile birlikte Reyhanlı Baraj Gölü'ne gittiğini tespit etti. Çalışmaları bu bölgede yoğunlaştıran ekipler, Amir A.'yı vücudunun bir kısmı toprağa gömülü, başından yaralı ve üzerine de taş konulmuş baygın halde buldu. Amir A.'nın, dayısının ismini sayıkladığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Dayısı gözaltına alındı

Toprağın altından çıkarılan Amir A., ilk müdahalesinin ardından Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürüldü. Dayı M.E. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Amir A.'nın tedavisinin sürdüğü, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.



#Hatay
#Reyhanlı
#Kayıp
#Çocuk
#Toprak
