Erzurum'da bir yaya taksinin çarpması sonucu ağır yaralandı

Erzurum'da bir yaya taksinin çarpması sonucu ağır yaralandı

2/02/2026, Pazartesi
G: 2/02/2026, Pazartesi
Erzurum’un Palandöken ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan bir yaya, Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi’nde taksinin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Erzurum'un Palandöken ilçesinde, taksinin çarptığı kişi ağır yaralandı.

R.N. idaresindeki 25 TT 527 plakalı taksi, Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi Meşrutiyet Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan K.T'ye çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

