İlk ders bayrak sevgisi: Okullar kırmızı beyaz

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara'daki Büyükhanlı Kardeşler Ortaokulunu ziyaret etti. Okuldaki bir sınıfa giren Tekin, öğrencilerin "Bayrak Sevgisi" temalı ilk dersine eşlik etti. Her eğitim öğretim yılının başında çocuklarda bir farkındalık oluşması açısından belirlenen tema kapsamında öğretmenler tarafından okullarda etkinlikler yapılmasını arzu ettiklerini söyleyen Tekin, ana görevlerinin ülkede milli birliği, beraberliği, hukuk devletini, anayasal düzeni, insan haklarını ve bağımsızlığı savunan bireyler yetiştirmek olduğunu vurguladı.

Öğrenciler, Türk bayrağına olan sevgilerini dile getirdi. 11 yaşındaki 4. sınıf öğrencisi Tuana Avcı, okula başladığı için yaşadığı mutluluğu dile getirerek, “Türk bayrağını çok seviyorum. Kırmızı ve beyaz en sevdiğim renklerden ve bayrağımız Atatürk'ü simgeliyor. Yatağımın başında da Türk bayrağı duruyor” dedi. 4. sınıf öğrencisi Serap Alya Bostancı da “Kendimi özgür hissediyorum. Bayrak, milleti, Ata'mızı ve vatanımızı simgeliyor” şeklinde konuştu. Bir diğer öğrenci Kaan Kadir Taşdemir ise "Bayrak Sevgisi" temasıyla ilk dersin işlenmesine ilişkin, “Atatürk'ün en kutsal emanetinin bu şekilde çocuklara öğretilmesi çok doğru, o yüzden mutluyum ve gurur duydum” diye konuştu.