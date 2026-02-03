Yeni Şafak
İlk ders bayrak sevgisi: Okullar kırmızı beyaz

04:003/02/2026, Salı
G: 3/02/2026, Salı
Yaklaşık 18 milyon öğrenci, yarıyıl tatilinin ardından ikinci döneme “Bayrak Sevgisi” temasıyla başladı. Öğrenciler, coşku ve heyecan içinde ellerinde Türk bayraklarıyla girdikleri ilk derste birlik, aidiyet ve milli değerlere dair farkındalık çalışmalarıyla buluştu.

İki haftalık yarıyıl tatilinin ardından okullar yeniden öğrencilerin sesiyle doldu. Okul öncesinden liseye kadar yaklaşık 18 milyon öğrenci, 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı’nın ikinci dönemine kırmızı beyaz bayraklarla, coşku ve heyecanla başladı. Öğrenciler, “Bayrak Sevgisi” teması kapsamında ilk derslerine ellerinde Türk bayraklarıyla girerken, sınıflarda birlik, aidiyet ve milli değerler ön plana çıktı.

ÇOCUKLAR İÇİN FARKINDALIK

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara'daki Büyükhanlı Kardeşler Ortaokulunu ziyaret etti. Okuldaki bir sınıfa giren Tekin, öğrencilerin "Bayrak Sevgisi" temalı ilk dersine eşlik etti. Her eğitim öğretim yılının başında çocuklarda bir farkındalık oluşması açısından belirlenen tema kapsamında öğretmenler tarafından okullarda etkinlikler yapılmasını arzu ettiklerini söyleyen Tekin, ana görevlerinin ülkede milli birliği, beraberliği, hukuk devletini, anayasal düzeni, insan haklarını ve bağımsızlığı savunan bireyler yetiştirmek olduğunu vurguladı.

MUTLU VE GURURLUYUZ

Öğrenciler, Türk bayrağına olan sevgilerini dile getirdi. 11 yaşındaki 4. sınıf öğrencisi Tuana Avcı, okula başladığı için yaşadığı mutluluğu dile getirerek, “Türk bayrağını çok seviyorum. Kırmızı ve beyaz en sevdiğim renklerden ve bayrağımız Atatürk'ü simgeliyor. Yatağımın başında da Türk bayrağı duruyor” dedi. 4. sınıf öğrencisi Serap Alya Bostancı da “Kendimi özgür hissediyorum. Bayrak, milleti, Ata'mızı ve vatanımızı simgeliyor” şeklinde konuştu. Bir diğer öğrenci Kaan Kadir Taşdemir ise "Bayrak Sevgisi" temasıyla ilk dersin işlenmesine ilişkin, “Atatürk'ün en kutsal emanetinin bu şekilde çocuklara öğretilmesi çok doğru, o yüzden mutluyum ve gurur duydum” diye konuştu.



#Okul
#Bayrak
#Aktüel
