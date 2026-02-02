Yeni Şafak
Kırıkkale’de otomobil şarampole devrildi: Dört kişi yaralandı

23:442/02/2026, Pazartesi
IHA
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kırıkkale-Çorum kara yolunda kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobilde aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Kırıkkale’de kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrildiği kazada aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale-Çorum kara yolunun 15. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. yönetimindeki 19 SP 199 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü ile birlikte yolcular S.K., S.E.K. ve Z.K. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin müdahalesiyle araçtan çıkarılarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Aynı aileden olduğu öğrenilen 4 yaralının da sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Trafik ekiplerince yapılan incelemenin ardından otomobil otoparka çekildi.

