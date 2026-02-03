Şeref Yazıcı’nın mal varlığına el konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında kritik bir aşamaya gelindi. Başsavcılık, kamuoyunda “bahis baronu” olarak bilinen ve aynı dosyada şüpheli olarak yer alan Veysel Şahin ile bağlantılı olduğu belirlenen Darkex adlı kripto varlık hizmet sağlayıcı şirketin sahibi Şeref Yazıcı hakkında işlem başlattı.

VEYSEL ŞAHİN'E ÖDEME ALTYAPISI SAĞLADI

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından gerçekleştirilen kapsamlı mali analizlerde, Yazıcı’nın yalnızca bir kripto şirketi işletmediği, aynı zamanda yasa dışı bahis sitelerine yönelik ödeme altyapısı ve teknik hizmet sunduğu ortaya çıkarıldı. Rapora göre Yazıcı’nın, yurt dışı merkezli yasa dışı bahis platformları ile finansal akışları yönettiği, bahis gelirlerinin kripto varlıklar üzerinden hareket ettirilmesine aracılık ettiği ve bu sistemden ciddi miktarda haksız kazanç elde ettiği belirlendi. MASAK’ın incelemeleri, paranın izini sürerek şüphelinin çok sayıda kripto cüzdanı ve farklı ülkelerdeki hesaplar üzerinden karmaşık bir transfer ağı kurduğunu gösterdi.

500 MİLYON DOLARLIK KRİTO HESAP DONDURULDU

Soruşturma kapsamında, suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin aklanmasını önlemek amacıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine Sulh Ceza Hakimliği tarafından kapsamlı bir tedbir kararı verildi. Bu karar çerçevesinde Yazıcı’ya ait taşınır ve taşınmaz mallara, şirket ve ortaklık paylarına, banka ve finans kuruluşlarındaki mevduat ve yatırım hesaplarına ve kripto varlıklarına ihtiyati olarak el konuldu. Yazıcı’ya ait olduğu belirlenen yaklaşık 500 milyon dolar değerindeki kripto varlıklar donduruldu. Hakkında yakalama kararı bulunan Yazıcı’nın Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai kentinde bulunduğu değerlendiriliyor.







