Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Tekirdağ
Tekirdağ'da kar yağışı vatandaşı mest etti: Maşallah diyerek kayda aldılar

Tekirdağ'da kar yağışı vatandaşı mest etti: Maşallah diyerek kayda aldılar

23:262/02/2026, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
Süleymanpaşa’da lapa lapa yağan kar kartpostallık görüntüler sundu.
Süleymanpaşa’da lapa lapa yağan kar kartpostallık görüntüler sundu.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde sabah saatlerinde başlayan ve gün boyu etkisini sürdüren kar yağışı, ilçeyi beyaza bürüdü. Çatılar ve park halindeki araçlar kısa sürede karla kaplanırken, ortaya çıkan manzara vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Vatandaşlar manzarayı izlerken zaman zaman "Maşallah" diye seslendi.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde etkili olan kar yağışı, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde sabah saatlerinde başlayan lapa lapa kar yağışı, günün ilerleyen saatlerinde de devam etti. İlçe genelinde çatıların ve park halindeki araçların üzeri kısa sürede karla kaplandı. Kar yağışını cep telefonlarıyla kaydeden vatandaşlar, beyaz örtünün oluşturduğu manzarayı izlerken zaman zaman "Maşallah" diye seslendi. Lapa lapa yağan kar şehirde huzurlu bir atmosfer oluştururken, ortaya çıkan görüntüler görsel şölen sundu.



#Tekirdağ
#Süleymanpaşa
#Kar
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MSÜ geç başvuru tarihi 2026: Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) geç başvuru ekranı açıldı mı? ÖSYM AIS giriş ve başvuru adımları