Tekirdağ'da kar yağışı vatandaşı mest etti: Maşallah diyerek kayda aldılar

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde sabah saatlerinde başlayan lapa lapa kar yağışı, günün ilerleyen saatlerinde de devam etti. İlçe genelinde çatıların ve park halindeki araçların üzeri kısa sürede karla kaplandı. Kar yağışını cep telefonlarıyla kaydeden vatandaşlar, beyaz örtünün oluşturduğu manzarayı izlerken zaman zaman "Maşallah" diye seslendi. Lapa lapa yağan kar şehirde huzurlu bir atmosfer oluştururken, ortaya çıkan görüntüler görsel şölen sundu.