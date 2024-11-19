Tüm Hollywood tedirgin Ben Affleck çok rahat: Yapay zeka Shakespeare yazamaz

Affleck’in bu iyimser açıklamaları sektörde herkes tarafından paylaşılmasa da, yapay zeka konusundaki tartışmaların önümüzdeki yıllarda da gündemde kalacağı kesin. Özellikle, sanat üretici süreçlerin nasıl korunacağı ve yapay zekanın etik sınırlarının nasıl belirleneceği gibi sorular yanıt bekliyor.

Ben Affleck’in bu açıklamaları, endişeleri tamamen gideremese de, Hollywood’daki tartışmaya yeni bir bakış açısı getirmiş görünüyor.