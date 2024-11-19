Tüm Hollywood tedirgin Ben Affleck çok rahat: Yapay zeka Shakespeare yazamaz

Ben Affleck, yapay zekanın sinema sektöründe çalışan insanların yerine geçemeyeceğini öne sürdü.
Hollywood’da yapay zekanın senaristlerin ve oyuncuların işlerini elinden alacağı korkusu giderek artıyor. Ancak ünlü oyuncu ve yapımcı Ben Affleck, yapay zekanın bu alanlarda büyük bir tehdit oluşturmadığını ve aksine sanat üretici sektörlere katkı sağlayabileceğini düşünüyor. Affleck, sadece belirli bir çalışan grubunun risk altında olduğunu belirterek o sektörü işaret etti.
Geçtiğimiz yıl, Hollywood’un yaratıcı emekçileri olan senaristleri ve oyuncuları temsil eden sendikalar, yapay zekaya karşı koruma talebiyle greve gitmişti.
Yapay zekanın, senaryolar yazabileceği ve oyuncuların yerine kullanılabileceği endişesi, sektördeki tartışmaları alevlendirdi.
Ancak bu endişelerin aksine, Ben Affleck bu konuda oldukça rahat bir tavır sergiliyor.
'Yapay zeka filmleri ele geçiremez'
Geçtiğimiz hafta CNBC’ye konuşan Affleck,
yapay zekanın sanat üretici sektörler üzerindeki etkisinin abartıldığını savundu.
“Yapay zeka, Elizabeth dönemi tarzında mükemmel bir taklit şiir yazabilir; ancak Shakespeare yazamaz”
diyen Affleck,
filmlerin yapay zeka tarafından ele geçirilmesinin en son gerçekleşecek süreçlerden biri olacağını belirtti.
'Aksine yeni iş imkanları doğurur'
Matt Damon ile birlikte bir film stüdyosu işleten Affleck, yapay zekanın yaratıcı süreçlere
zarar vermek yerine yeni iş imkanları doğurabileceğini
ifade etti. Affleck'e göre,
yapay zeka teknolojileri, oyuncular ve senaristler için daha fazla proje ve içerik üretme potansiyeline sahip.
Efekt sektörü çalışanları risk altında
Ancak ünlü oyuncu görsel efekt sektöründeki çalışanlar için durumun aynı olmadığını aksine daha riskli olduğunu kabul ediyor.
Hollywood’daki tartışmalara yeni bir bakış açısı
Affleck’in bu iyimser açıklamaları sektörde herkes tarafından paylaşılmasa da, yapay zeka konusundaki tartışmaların önümüzdeki yıllarda da gündemde kalacağı kesin. Özellikle, sanat üretici süreçlerin nasıl korunacağı ve yapay zekanın etik sınırlarının nasıl belirleneceği gibi sorular yanıt bekliyor.
Ben Affleck’in bu açıklamaları, endişeleri tamamen gideremese de, Hollywood’daki tartışmaya yeni bir bakış açısı getirmiş görünüyor.
'Affleck'in görüşünü desteklemeyen büyük bir kesim var'
Ancak hatırlatmakta fayda var ki yapay zeka sistemleri de inanılmaz bir hızda gelişiyor.
Son olarak
yazılanlardan 60 saniyelik videolar üretebiliyor. Bu nedenle Sora gibi sistemlerin 2-3 yıl içinde geleceği seviyenin,
sinema/dizi sektörünü tamamen değiştireceğini düşünenler bulunuyor.
İddialı bir altyapı hazırlayan firma, sistemini geçtiğimiz ay Universal, Paramount ve Warner Bros Discovery gibi dev şirketlerin üst düzey yöneticilerine göstermişti.
Sora'nın bir diğer rakibi ise '
' adı verilen Çin merkezli Kuaishou tarafından geliştirilen bir sistem. KLING, 2 dakikaya kadar 1080P çözünürlükte 30 fps videolar oluşturabiliyor. İleride yapay zeka üretimi olduğu kesinlikle belli olmayan içerikler oluşturma potansiyeline sahip olduğu değerlendiriliyor.
İşte KLING üretimi 10 çılgın video örneği:
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