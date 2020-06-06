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Koronavirüs Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 7 milyona yaklaştı Ölü sayısı 400 bini aştı
DÜNYA

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 7 milyona yaklaştı: Ölü sayısı 400 bini aştı

Koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı dünya genelinde 6 milyon 900 bini aştı. Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünyada koronavirüse (Kovid-19) yakalanan kişi sayısı 6 milyon 902 bin 338'e ulaştı. Öte yandan dünya genelinde koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı ise 400 bini aştı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü, bu ülkede 1 milyon 971 bin 54 kişi Kovid-19'a yakalandı.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla Brezilya (649 bin 514), Rusya (458 bin 689), İspanya (288 bin 58), İngiltere (284 bin 868), Hindistan (240 bin 932), İtalya (234 bin 531), Peru (187 bin 400), Almanya (185 bin 414) ve İran (169 bin 425) oldu.

Türkiye'deki vaka sayısı 168 bin 340’a ulaştı.

Vaka sayısı 50 bini aşan diğer ülkeler şöyle sıralandı:

  • "Fransa (153 bin 55), Şili (122 bin 499), Meksika (110 bin 26), Suudi Arabistan (98 bin 869), Kanada (94 bin 790), Pakistan (93 bin 983), Çin (83 bin 30), Katar (67 bin 195), Bangladeş (63 bin 26) ve Belçika (59 bin 72)."

Avrupa'da koronavirüsün son 24 saati: İtalya'da 72, İspanya'da 1 kişi öldü
KORONAVİRÜS
Avrupa'da koronavirüsün son 24 saati: İtalya'da 72, İspanya'da 1 kişi öldü

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.

Dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle 399 bin 286 kişi hayatını kaybetti.

Virüse yakalanan 3 milyon 378 bin 10 kişi iyileşirken, halen 3 milyon 119 bin 758 kişi tedavi görüyor.

Ölen sayısı 400 bini aştı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 400 bini aştı.

  • Küresel Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 400 bin 12'ye, vaka sayısı 6 milyon 917 bin 337’ye ulaştı.

Kovid-19 kaynaklı bugüne kadar en fazla can kaybı 111 bin 656 ölümle ABD'de görüldü.

  • Bu ülkeyi 40 bin 465 ile İngiltere, 35 bin 139 ile Brezilya, 33 bin 846 ile İtalya, 29 bin 111 ile Fransa, 27 bin 135 ile İspanya, 13 bin 170 ile Meksika, 9 bin 580 ile Belçika, 8 bin 766 ile Almanya, 8 bin 209 ile İran, 7 bin 773 ile Kanada, 6 bin 933 ile Hindistan, 6 bin 11 ile Hollanda, 5 bin 725 ile Rusya, 5 bin 162 ile Peru ve 4 bin 656 ile İsveç izledi.

1000'den fazla ölümün görüldüğü diğer ülkeler şöyle sıralandı:

  • "Türkiye (4 bin 648), Çin (4 bin 634), Ekvador (3 bin 534), Pakistan (1935), İsviçre (1921), Endonezya (1801), İrlanda (1678), Şili (1541), Portekiz (1465), Romanya (1318), Mısır (1166), Polonya (1153) ve Kolombiya (1145)."

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.

Virüs bulaşan 3 milyon 384 bin 805 kişi iyileşirken 3 milyon 131 bin 132 kişinin tedavisi ise sürüyor.

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