AK Parti Sözcüsü Çelik: HDP hala Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini söylüyorsa seçmenine yalan söylüyor demektir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, cumhurbaşkanı seçimine 3 gün kala NTV'den Özgür Akbaş'ın sorularını yanıtladı.

Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"İlk turda Cumhurbaşkanımızı geride gösteren anket şirketleri de önde göstermeye başladı.

Türkiye ilk defa böyle bir deneyim yaşıyor, ikinci tur. Cumhurbaşkanımızın fark atacağı bir tur bekliyorum.

CHP'li seçmen çalıştı başka partiler kazandı

İki tane teşekkürümüz var, bir tanesi ittifakımıza destek veren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz, ikincisi sandığa gidip oy kullanan vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. CHP'li seçmen çalıştı, başka partiler kazandı. İlk defa bir CHP Genel Başkanı, terör meselesinde bu kadar muğlak bir çizgide duruyor. teröre destek veren siyasetin zımni onayını almaya çalışıyor. Birdenbire 14 Mayıs'tan sonra milliyetçilikle ilgili pankartlar astılar. Bunun daha büyük tepki yarattığını görüyoruz.

Hudut namustur diyorlar. Tezkereye HDP'yle birlikte CHP karşı çıktı. Şu anda yaptıkları şey pankart siyaseti.

Özdağ'ın Kılıçdaroğlu'na desteği

Sayın Kılıçdaroğlu ya HDP'ye ya Zafer Partisi'ne yalan söylüyor. Kılıçdaroğlu için söylediğim gibi siyasi iflas.

Bu kadar uçlar arasında bu kadar savrulabilmesi, kendi ittifakı içinden de tepki geldi. Zafer Partisi aşırı sağcı sözler söylüyor HDP'nin tam tersi. Ya HDP'ye ya Zafer Partisi'ne yalan söylüyor. Ben hala bunların ikisini de yan yana tutarım diyorsa siyasi iflastır.

HDP'nin ikinci tur kararı

Açık konuşmak lazım. Siyaset kurumu legal alanda kalsa bizim de görünür üzerinden eleştiri getirmemiz lazım. Ama legal alanda kalmıyorlar. HDP 24 saat kazanmak istedi, Kandil'den gelen mesajı öğrenmek için. Kandil de dış istihbaratlardan gelecek talimatı bekliyordu.

Zafer Partisi'yle Kılıçdaroğlu'nun ittifakı karşısında HDP hala Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini söylüyorsa, kendi siyaseti açısından HDP kendi seçmenine yalan söylüyor demektir. Ortaya çıkan tablo açık. Bölgeyi terör üzerinden dizayn etmek isteyen emperyalist gruplar var, Kandil bunun lejyonerliğini yapan bir yapıdır. HDP içinde adaylar tartışılıyor, Kandil'den mücadeleye zarar vermeyin yaklaşımı ortaya koyuyorlar. HDP, toplumun önüne çıktığında ortaya koyduğu bu tavırla, Zafer Partisi'nin durduğu yerle HDP'nin durduğu yer birbirinin zıttı. Bu iki uç yan yana gelemez. Kılıçdaroğlu getireceğini iddia ediyor.

Kılıçdaroğlu, dün imzaladığı mutabakatla Millet İttifakı'nı fiilen dağıtmıştır.

Montaj kaset iddiaları

Montajdır, şudur budur siyasette kullanılmaz. Onlar da şunu demiştiniz, bunu demiştiniz diye video hazırlıyor.

Gençler de öyle bir şey yapmışlar. Kılıçdaroğlu'na destek veriyoruz diyerekten terörist başına imtiyaz vs dediler. Dün bir tanesi çıkmış diyor PKK bu açıklamaları Cumhur İttifakı kazansın diye yapıyor. Şimdi söylesinler PKK bir terör örgütüdür ve silah bırakmalıdır. Bütün siyaset alanını var eden şey meşruiyettir.

'Göçmenlerin geri dönüşü daha da hızlanacak'

Türkiye ölümden kaçanlara kucak açmıştır. Türkiye'nin tutarlı bir politikası vardır. geri dönüşün teşvik edilmesiyle ilgili, göçmenleri geri dönüşü daha da hızlanacak. Bunlar zaten burada kalmayacaklar, dönecekler. Dönüşleri hala devam ediyor. Normalleşme dönemiyle daha da hızlanacak. Belli konularda mutabakat sağlandığında liderler bazında da görüşme olacaktır. Türkiye bir mülteci kampı değildir, mutlaka dönecekler. Kılıçdaroğlu 10 milyon daha Suriyeli gelecek diyor, söylediği yalandır. Hiçbir insanı bizim insanımız ölüme göndermez. Normalleşme süreci daha da hızlanacak."











