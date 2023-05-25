AK Parti Sözcüsü Çelik: HDP hala Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini söylüyorsa seçmenine yalan söylüyor demektir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, cumhurbaşkanı seçimine 3 gün kala NTV'den Özgür Akbaş'ın sorularını yanıtladı.
CHP'li seçmen çalıştı başka partiler kazandı
Özdağ'ın Kılıçdaroğlu'na desteği
HDP'nin ikinci tur kararı
Montaj kaset iddiaları
Montajdır, şudur budur siyasette kullanılmaz. Onlar da şunu demiştiniz, bunu demiştiniz diye video hazırlıyor.
Gençler de öyle bir şey yapmışlar. Kılıçdaroğlu'na destek veriyoruz diyerekten terörist başına imtiyaz vs dediler. Dün bir tanesi çıkmış diyor PKK bu açıklamaları Cumhur İttifakı kazansın diye yapıyor. Şimdi söylesinler PKK bir terör örgütüdür ve silah bırakmalıdır. Bütün siyaset alanını var eden şey meşruiyettir.
'Göçmenlerin geri dönüşü daha da hızlanacak'
Türkiye ölümden kaçanlara kucak açmıştır. Türkiye'nin tutarlı bir politikası vardır. geri dönüşün teşvik edilmesiyle ilgili, göçmenleri geri dönüşü daha da hızlanacak. Bunlar zaten burada kalmayacaklar, dönecekler. Dönüşleri hala devam ediyor. Normalleşme dönemiyle daha da hızlanacak. Belli konularda mutabakat sağlandığında liderler bazında da görüşme olacaktır. Türkiye bir mülteci kampı değildir, mutlaka dönecekler. Kılıçdaroğlu 10 milyon daha Suriyeli gelecek diyor, söylediği yalandır. Hiçbir insanı bizim insanımız ölüme göndermez. Normalleşme süreci daha da hızlanacak."
Biz tezkere getiriyoruz itiraz ediyorsunuz. Sonra utanmadan pankart asıyorsunuz.