Karim Benzema son gün imzayı attı: Yeni adresi belli oldu

Karim Benzema son gün imzayı attı: Yeni adresi belli oldu

Transferinin son saatlerinde Fransız yıldız Karim Benzema, Al-İttihad'dan ayrıldı. 38 yaşındaki golcü oyuncu bonservisiyle birlikte Al Hilal'e transfer oldu.

Suudi Arabistan'da transferin son günü sıcak gelişmeler yaşanıyor. Al İttihad forması giyen Karim Benzema takımdan ayrıldı.

Transfer haberleriyle adından söz ettiren gazeteci Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgiye göre; Al-Hilal, Karim Benzema ile 1.5 yıllık anlaşmaya vardı. Transferin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

Bu sezon Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'da 21 maça çıkan 38 yaşındaki forvet 16 gol kaydetti.



#Karim Benzema
#Transfer
#Al Hilal
