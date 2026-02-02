Yeni Şafak
Hindistan Rusya'dan petrol alımını durdurdu: Trump gümrük vergisine indirim yapılacağını duyurdu

20:522/02/2026, Pazartesi
AA
ABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan’ın Rusya’dan petrol alımını durduracağını açıkladı. Trump, bu kararın ardından ABD’nin Hindistan’a uyguladığı gümrük vergisini yüzde 25’ten yüzde 18’e indireceklerini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan'ın artık Rusya'dan petrol alımını durdurduğunu ve bu ülkeye uygulanan gümrük vergisini yüzde 18'e düşüreceklerini açıkladı.

ABD Başkanı Trump, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin Truth Social hesabından açıklama yaptı.

Trump, Modi ile görüşmesinde ikili ticaret, gümrük vergileri ve bölgesel gelişmeleri ele aldıklarını aktararak "(Modi) Rusya'dan petrol alımını durdurmayı ve ABD ile muhtemelen Venezuela'dan çok daha fazla petrol almayı kabul etti." ifadesini kullandı.

Hindistan'ın Moskova'dan petrol alımını durdurmasının Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesine yardımcı olacağını vurgulayan Trump, bundan memnun olduğunu belirtti.

ABD Başkanı ayrıca, "Modi'ye olan dostluğu ve saygısından" dolayı, ABD'nin Hindistan'a uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 25'ten yüzde 18'e indireceğini açıkladı. Trump, Hindistan'ın ise buna karşılık ABD'ye uyguladığı gümrük vergilerini sıfıra indireceğini kaydetti.

Trump, Hindistan'ın ABD'de 500 milyar dolar düzeyinde enerji, teknoloji, tarım, kömür ve diğer birçok kategoride ürün almayı taahhüt ettiğini de sözlerine ekledi.


