Savaşta 9'uncu gün: Putin İsrail'i defalarca uyarmış

İsrail- İran savaşı 9'uncu gününde karşılıklı saldırılarla devam ediyor. İsrail ordusu, İran'ın batısı ve orta kesiminde askeri altyapıyı vurduğunu duyurdu. Gece saatlerinde İran da Tel Aviv'e balistik füzelerle saldırdı. Orta Doğu'da tüm bunlar yaşanırken Rusya'dan da açıklama geldi.
İsrail’in "Yükselen Aslan" ismiyle 13 Haziran'da Tahran'ı vurmasıyla başlayan savaş dokuzuncu gününe girdi.
İsrail ordusu son açıklamasında, İran'ın batısı ile orta kesiminde askeri altyapıyı vurduğunu, 15 savaş uçağı ve 30'dan fazla mühimmat ile füze rampalarının bulunduğu bölgeleri vurduğunu bildirdi.
İran medyasında ise Tahran'da bir hastanenin hedef alındığı belirtildi.
PUTİN "NÜKLEER NİYETİ" YOK DEMİŞ
Rus haber ajansı RIA Novosti'nin bildirdiğine göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, SkyNews Arabia'ya mülakat verdi.
Putin, Rusya'nın İsrail'e İran'ın nükleer silah elde etme niyeti olmadığını defalarca bildirdiğini söyledi.