Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Savaşta 9'uncu gün: Putin İsrail'i defalarca uyarmış

Savaşta 9'uncu gün: Putin İsrail'i defalarca uyarmış

11:2221/06/2025, Cumartesi
Diğer
Sonraki haber
Arşiv
Arşiv

İsrail- İran savaşı 9'uncu gününde karşılıklı saldırılarla devam ediyor. İsrail ordusu, İran'ın batısı ve orta kesiminde askeri altyapıyı vurduğunu duyurdu. Gece saatlerinde İran da Tel Aviv'e balistik füzelerle saldırdı. Orta Doğu'da tüm bunlar yaşanırken Rusya'dan da açıklama geldi.

İsrail’in "Yükselen Aslan" ismiyle 13 Haziran'da Tahran'ı vurmasıyla başlayan savaş dokuzuncu gününe girdi.


İsrail ordusu son açıklamasında, İran'ın batısı ile orta kesiminde askeri altyapıyı vurduğunu, 15 savaş uçağı ve 30'dan fazla mühimmat ile füze rampalarının bulunduğu bölgeleri vurduğunu bildirdi.


İran medyasında ise Tahran'da bir hastanenin hedef alındığı belirtildi.


PUTİN "NÜKLEER NİYETİ" YOK DEMİŞ

Rus haber ajansı RIA Novosti'nin bildirdiğine göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, SkyNews Arabia'ya mülakat verdi.


Putin, Rusya'nın İsrail'e İran'ın nükleer silah elde etme niyeti olmadığını defalarca bildirdiğini söyledi.


#Rusya
#İsrail
#İran
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MSÜ sonuç sorgulama ekranı 2025: Milli Savunma Üniversitesi 2025 tercih sonuçları neden açıklanmadı, hangi tarihte açıklanacak?