Elektrikli araç şarj soket sayısı kasımda 37 bini aştı

Kasımda elektrikli araçların tükettiği elektriğin yüzde 61,7'si yeşil şarj istasyonlarından sağlandı.
Türkiye genelinde elektrikli araç şarj soket sayısı, kasımda önceki aya göre yüzde 3,3 artarak 37 bin 473'e çıktı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) kasım ayına ilişkin "Şarj Hizmeti Piyasası Aylık İstatistikleri" raporuna göre, şarj istasyonlarının toplam kurulu gücü, kasımda önceki aya göre yüzde 3,3 artışla 2 bin 789 megavat oldu.

Kasımda şarj istasyonlarının elektrik tüketimi 50 milyon 280 bin 931 kilovatsaat oldu. Bunun yüzde 61,7'sine denk gelen 31 milyon 34 bin 943 kilovatsaatlik kısmı yeşil şarj istasyonlarından karşılanırken geri kalan 19 milyon 245 bin 988 kilovatsaatlik tüketim de diğer istasyonlardan sağlandı.

Yeşil şarj istasyonları, kullanılan enerjinin yenilenebilir kaynaklardan üretildiğini belgeleyen Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Sertifikası'na (YEK-G) sahip istasyonlar olarak tanımlanıyor. Bu istasyonlar, elektrikli araçların karbon ayak izini azaltmada ve temiz enerji kullanımını teşvik etmede kritik rol oynuyor.

Tüketimde ilk sıra İstanbul'un

Tüketimde ilk sırayı 14 bin 816 megavatsaatle İstanbul aldı. Bunu 7 bin 716 megavatsaatle Ankara ve 2 bin 600 megavatsaatle İzmir izledi.

Söz konusu dönemde toplam soket sayısı önceki aya göre yaklaşık yüzde 3,3 artarak 37 bin 473'ye çıktı. Soket sayısı, ekimde 36 bin 280 olarak kayıtlara geçmişti.

Kasımda AC şarj soket sayısı yüzde 3,6 artışla 21 bin 422'ye, DC şarj soket sayısı da yüzde 2,9 artarak 16 bin 51'e yükseldi. Önceki ay AC şarj soket sayısı 20 bin 677, DC şarj soket sayısı ise 15 bin 603 olarak kaydedilmişti.

Öte yandan, ekimde 334 bin 768 olan elektrikli araç sayısı kasımda yüzde 5,1 artışla 351 bin 836'ya ulaştı.



