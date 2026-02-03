Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Oto ekspertize yetki belgesi geliyor

Oto ekspertize yetki belgesi geliyor

Nur Banu Aras
Nur Banu Aras
04:003/02/2026, Salı
G: 3/02/2026, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

Ticaret Bakanlığı oto ekspertizlerine ilişkin yeni bir düzenleme üzerine çalışıyor.

Taslak halinde olan yeni düzenleme kapsamında artık önüne gelen oto ekspertiz işletmesi açamayacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından istenilen yetkileri tamamlayan ekspertiz firmalarına yetki belgesi alma zorunluluğu getirilecek. Böylece sektörde denetimsiz ve standart dışı hizmetlerin önüne geçilecek. Oto ekspertizleri için online bir sistem kurulacak. Buna göre; hazırlanan tüm ekspertiz raporları kurulacak olan bu sisteme yüklenecek. Vatandaşlar, satın almayı düşündükleri aracın plakasını girerek daha önce yapılmış tüm ekspertiz raporlarına sistem üzerinden ulaşabilecek.

FİYAT STANDARDI SAĞLANACAK

Bu uygulama sayesinde, aracın ilk ekspertiz raporu ile sonraki raporları arasında çelişki olup olmadığı da net bir şekilde görülebilecek. Böylece tüketicinin mağdur edilmesinin önüne geçilmesi ve ikinci el araç piyasasında şeffaflığın artırılması amaçlanıyor. Sektördeki fiyat farklılıkları da düzenlenecek. Ekspertiz fiyatı için ortalama bir fiyat belirlenecek.



#Ekspertiz
#Ekonomi
#Güvence
#Düzenleme
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İstanbul İmsakiye 2026: İstanbul'da sahur ve iftar vakti saat kaçta? Ezan kaçta okunuyor? Diyanet İstanbul Ramazan İmsakiyesi