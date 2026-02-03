Oto ekspertize yetki belgesi geliyor

Taslak halinde olan yeni düzenleme kapsamında artık önüne gelen oto ekspertiz işletmesi açamayacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından istenilen yetkileri tamamlayan ekspertiz firmalarına yetki belgesi alma zorunluluğu getirilecek. Böylece sektörde denetimsiz ve standart dışı hizmetlerin önüne geçilecek. Oto ekspertizleri için online bir sistem kurulacak. Buna göre; hazırlanan tüm ekspertiz raporları kurulacak olan bu sisteme yüklenecek. Vatandaşlar, satın almayı düşündükleri aracın plakasını girerek daha önce yapılmış tüm ekspertiz raporlarına sistem üzerinden ulaşabilecek.