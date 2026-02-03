Türkiye’yi Kafkasya’ya bağlayacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Samsun-Trabzon-Sarp Demir Yolu Projesi ile Karadeniz kıyısındaki iller arasında ve kent içi ulaşımda önemli bir rahatlama sağlanacağını belirterek, "Proje, Türkiye'yi Kafkasya ve Orta Asya'ya bağlayan stratejik bir demir yolu koridoru oluşturacak" dedi. Projenin Karadeniz'deki 5 il ile Gürcistan arasında demir yolu ulaşımını mümkün kılacağını vurgulayan Uraloğlu, bölgenin kuzey-güney aksında güçlü bir bağlantıya kavuşacağına dikkati çekti. Bölgenin cazibesini daha da artıracağını belirten Uraloğlu, şunları kaydetti: "Demir yolu hattımız 513 kilometre olarak planlandı. Projemiz saatte 250 kilometre hıza sahip olarak tasarlandı.