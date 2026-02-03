Yeni Şafak
Türkiye'yi Kafkasya'ya bağlayacak

Türkiye’yi Kafkasya’ya bağlayacak

04:003/02/2026, Salı
G: 3/02/2026, Salı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Samsun-Trabzon-Sarp Demir Yolu Projesi ile Karadeniz kıyısındaki iller arasında ve kent içi ulaşımda önemli bir rahatlama sağlanacağını belirterek, "Proje, Türkiye'yi Kafkasya ve Orta Asya'ya bağlayan stratejik bir demir yolu koridoru oluşturacak" dedi. Projenin Karadeniz'deki 5 il ile Gürcistan arasında demir yolu ulaşımını mümkün kılacağını vurgulayan Uraloğlu, bölgenin kuzey-güney aksında güçlü bir bağlantıya kavuşacağına dikkati çekti. Bölgenin cazibesini daha da artıracağını belirten Uraloğlu, şunları kaydetti: "Demir yolu hattımız 513 kilometre olarak planlandı. Projemiz saatte 250 kilometre hıza sahip olarak tasarlandı.

14 istasyonu olacak. Proje kapsamında yılda 12 milyon yolcu ve 14 milyon ton yük taşımacılığının yapılması öngörülüyor.

Çok sayıda tünel ve viyadük inşa edilecek."



