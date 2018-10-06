​6 Ekim 2018 Cumartesi gün sonu haberleri​

Emniyet: Cemal Kaşıkçı konsolosluktan çıkmadı

Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, Cemal Kaşıkçı 2 Ekim'de evlilik işlemleri için gittiği Suudi Arabistan Konsolosluğundan bir daha çıkmadı. Bir kısmı Suudi yetkili olan 15 Suudi vatandaşının, 2 uçakla İstanbul'a gelip aynı saatlerde Başkonsoloslukta bulundukları ve daha sonra ayrılarak geldikleri ülkelere döndükleri belirlendi. Devamı >>

McKinsey ile sözleşme yok ödeme yok

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin devam eden Kızılcahamam kampında "Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın önemli açıklamalar yapacak" dedi. Sözcü Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın McKinsey tartışmalarına son noktayı koymasına ilişkin ise, "Cumhurbaşkanımız ilgili kurumların yerli danışmanlık şirketlerinden bu desteğin alınması prensibini söyledi. Kendisinin genel hassasiyeti, Türkiye'de yapılabiliyorsa kendi firmalarımız ile bunun yapılmasıdır. Spekülasyona açık değil. Herhangi bir sözleşme yok, ödeme yapılmıyordu" ifadelerini kullandı. Devamı >>

İdlib'deki muhalifler ağır silahları çekiyor

Türkiye ve Rusya'nın İdlib anlaşmasında bugün somut bir adım atıldı. Muhaliflerin silahsızlanma bölgesindeki ağır silahlar bu sabah itibariyle çekilmeye başlandı. Devamı >>

Süreli evlilik süresiz nafaka

Son yılların en çok tartışılan konularından biri süresiz nafaka. İlginç davalarla da gündeme gelen nafakadan faydalanmak isteyen bazı kadınlar sigortasız çalışıyor ya da sadece dini nikah kıyarak evleniyor. Nafakayı ödeyemediği için icralık olup hapis yatan, hatta yeni yuvası da dağılanlar kişiler de haberlere konu oldu. Peki, konunun uzmanları nasıl bir çözüm öneriyor? yenisafak.com 'süresiz nafaka' dosyasını açıyor. Devamı >>

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Erdoğan McKinsey tartışmalarına noktayı koydu: Biz bize yeteriz

AK Parti 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, danışmanlık şirketi McKinsey'e yönelik ilk defa konuştu. Erdoğan, ''Bu şirketten fikri danışmanlık hizmeti dahi almayacağız, biz bize yeteriz'' dedi. Devamı >>

Kuran kursu yakmaya çalışan PKK'lılar güvenlik kamerasında

Siirt’te 6-7 Ekim olayları sırasında, terör örgütü PKK üyesi 2 teröristin organize ettiği grubun, Kur’an kursunu yakmaya çalışması anbean kameralara yansıdı. 4 yıl sonra yayınlanan görüntüler, terör örgütünün yüzünü bir kez daha gözler önüne sererken olaydaki FETÖ izi de ortaya çıktı. Devamı >>

Selahattin Demirtaş’ın ‘kanlı’ tarihi: 6-7 Ekim

Türkiye'nin toplumsal birlik ve beraberliğine yönelik son yılların en önemli provokatif olaylarından biri olan 6-7 Ekim olayları zihinlerdeki yerini halen koruyor. HDP'nin çağrısı üzerine 6-7 Ekim 2014'te YPG/PKK mensuplarının eğitildiği Kobani (Ayn el Arap) bahane edilerek Türkiye genelinde 35 ilde PKK/PYD yandaşları ülke çapında şiddet olaylarının yaşanmasına sebep oldu. Devamı >>

Prens Selman Trump'a cevap verdi: Her şeyi parayla aldık

ABD Başkanı Trump'ın 'Kral Selman’a 'desteğimiz olmadan iktidarda iki hafta kalamazsınız' dedim' sözlerine Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'dan cevap geldi. Selman, "Her şeyi onlardan parayla satın aldık" dedi. Devamı >>

Cumartesinin en dikkat çeken fotoğrafları

FOTOĞRAF 10 Tunceli'de, Türkiye Hava Sporları Federasyonu ve Tunceli Valiliği tarafından organize edilen Türkiye Yamaç Paraşütü Akrobasi Şampiyonası başladı. Şampiyonadaflyboard, su kayağı, jetsky ve kano gösterileri yapıldı. (AA) İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ), tema sponsorluğunu üstlendiği 4’üncü İstanbul Tasarım Bienali kapsamında Arter’de atölye çalışması düzenliyor. Arter’de dün başlayan İstanbul Göç Haritası isimli atölye çalışmasında üniversitenin Mimarlık ve İç Mimarlık Bölümlerinden 13 öğrenci ve 5 öğretim görevlisi görev alıyor.(DHA) Van'da polisin küçükbaş hayvan yüklü kamyonette dedektör köpek 'Şila' ile yaptığı detaylı aramada, kasanın altında zulalanmış 7 kilo 715 gram eroin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı. (DHA) Endonezya'nın Palu adasında meydana gelen doğal afetler sonrasında bir kadın yakının cesedinin teşhisi sonrası ağladı. (Reuters) Ardahan’ın yüksek kesimlerinde bulunan yaylalara kar yağdı. (İHA) Mevsimlerin bütün renkleri bir arada. (Elisabeth Dunker) Ardahan'da yüksek kesimlere mevsimin ilk karı yağdı. Ulaşımda herhangi bir aksamaya yol açmayan kar dolayısıyla özellikle Sahara Dağı'nda güzel manzaralar oluştu. (AA) Mısır’ın Vadi Cedid’in El Raşide köyünde çıkan yangında 104 dönümlük hurma bahçesi yandı, 37 kişi yaralandı. (İHA) Almanya'nın Bavyera eyaletinde çiftçi kadın Königssee gölü kıyılarında karşı tarafa geçmek için gelecek olan botu bekliyor. (Reuters) Giresun'un Yağlıdere ilçesi kırsalında, geçen 14 Eylül'de, PKK'lı 1 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyondan kaçan 2 teröristi yakalamak için bölgede hava destekli operasyonlar sürüyor. (DHA) Cumartesinin en dikkat çeken fotoğrafları Yılın ilk karı Ardahan'a düştü. Sevimli dedektör köpek Şila suçlulara göz açtırmadı. İşte günün en iyi kareleri...

Yemen'in savaş mağduru çocukları

Yemen, 2015 yılından bu yana iç savaş sebebiyle zor günler geçiriyor. Yemen BM Koordinatörü Lise Grande acil yardım çağrısı yaparak "Yemen, dünyanın en büyük insani krizlerinden birini yaşıyor. Durum dayanılmaz bir hal aldı" diye konuştu. Yemen'de şu an açlığın pençesinde 22 milyon insan var, bunların 5 milyonu çocuk. Bölgeden gelen çocuk fotoğrafları yürekleri burkuyor. Devamı >>

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Şehit yakınından Kılıçdaroğlu'na haklı tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün Eskişehir'de toprağa verilen Şehit Jandarma Uzman Çavuş Neşet Gök'ün (25) babaevini ziyareti sırasında, protesto edildi. Kılıçdaroğlu'na bağıran şehit yakını, "Senin ittifak yaptığın kişiler onu öldürdü" şeklinde tepki gösterdi. Devamı >>

Akar: Münbiç'te durum kontrol altında

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar YPG/PKK'nın Münbiç'te kazdığı çukurlarla ilgili "Olayları yakından takip ediyoruz. Bununla ilgili alınması gereken tedbirler alındı. Bütün durum kontrol altında" dedi. Münbiç'in uydu fotoğraflarında da bölgede açılan çukurların belli olduğu ortaya çıkmıştı. Devamı >>

Karadeniz'den palamut fışkırdı: Tek seferde 700 kasa

Bartın ile Zonguldak arasında ava çıkan balıkçılar tam 700 kasa palamut yakaladı. Balıkçılar ağları tekneye alırken zor anlar yaşarken binlerce palamut sonrası teknede yer kalmadı. Devamı >>

Kansere yakalanan Esma Esed'in fotoğrafı yayınlandı

2011'den bu yana kendi halkını katleden Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed'in kanser tedavisi gören eşi Esma Esed'in yeni bir fotoğrafı yayınlandı. Tedaviye ilk başladığı günlerde 'Esma Esed'in durumu iyi' açıklamaları yapılmıştı ancak bu fotoğraf Esma Esed'in sağlık durumunun iyi olmadığı yorumlarını beraberinde getirdi. Devamı >>

Vahşi hayvanlar uçakla İstanbul’a getirildi

Türk Hava Yolları'nın hava kargo markası olan Turkish Cargo bu sefer de bir hayvanat bahçesi için taşıma gerçekleştirdi. Çekya’da bulunan doğal yaşamı destekleme ve üreme merkezinden alınan 4 kaplan, 3 aslan, 3 çita, 2 vaşak ve 1 puma İstanbul’a getirildi. Devamı >>

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3 bin çekiç darbesi ile törpü üretiyor

Türkiye’de törpüyü elde yapan tek usta olarak bilinen Antalya’nın Akseki ilçesi’nde yaşayan 72 yaşındaki Mustafa Özen, yaşına aldırmadan 3 bin çekiç darbesi vurarak törpü üretmeye devam ediyor. Devamı >>